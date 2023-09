Provansa pri nas doma (FOTO)

Provansa je nekaj posebnega. Francoska pokrajina očara z vonjem po sivki, odlično kulinariko, lepo naravo in značilnim stilom notranje opreme. Tega lahko z nekaj preprostimi koraki vključite tudi v opremo lastnega doma.

Naj gre za mizo v jedilnici, mizico v dnevni sobi, izpostavljene tramove na stropih ali lesena tla, masiven les vedno spominja na francoske podeželske hiše in domu zagotavlja poseben šarm. Tako kot tudi barvna paleta, ki odseva francoski provincialni slog. Navdih zanjo je iz narave in vključuje barve v belih, sivih, svetlomodrih, bež in rdečkastih odtenkih, ki se lepo podajo k naravnim barvam masivnega lesa.

Brez sivke ne gre, v dom bo prinesla vonj po Provansi. FOTO: Nataliia Sinchuk, Getty Images

Kuhinjski otok ima običajno odprte police in predale.

Viseča posoda

Kuhinja je srce vsakega, zlasti francoskega podeželskega doma. Za kuhinje v njih je značilen središčni otok, ki se lahko sklada z barvno paleto naravnih materialov preostalih elementov ali z barvnim odtenkom od njih odstopa in prostoru zagotavlja živahen pridih. Običajno ima otok odprte police in predale, namenjene spravilu različnih pripomočkov, viseča posoda nad njim pa je zaščitni znak tega sloga notranjega opremljanja. In kar je pri tem najboljše, takšen otok lahko izdela vsak izkušeni mizar.

Pobrskajte po babičinem podstrešju ali kleti, morda vas tam čaka kos, ki mu lahko namenite novo vlogo. FOTO: Massimo Santi, Getty Images

Samostoječe starinske omare so nasprotje trenutno bolj modernih vgradnih, a prve so nepogrešljiva sestavina opreme v slogu Provanse. Omare z izrezljanimi detajli na zunanjih delih so namreč zaščitni znak tega dela Francije. Nekoč so jih uporabljali za skladiščenje orožja, dandanes vanje spravljajo oblačila ali posodo. Odvisno, v katerem prostoru omara stoji. Pobrskajte po babičinem podstrešju ali kleti, morda vas tam čaka kos, ki mu lahko namenite novo vlogo.

Zlati detajli

Medeno topli zlati detajli, kot so okvirji ogledal, svečniki, okrasne figurice, bodo nedvomno v dom vnesli francoski šarm. Pričarajo toplino, občutek razkošja, lepo se podajo k prej omenjeni barvni paleti in so odličen kontrast naravnemu masivnemu lesu.

Zlate detajle lahko izdelate doma, vse, kar potrebujete, so ideja, osnova in razpršilo v zlati barvi, s katerim bo dom zadihal v povsem novi podobi. Če boste k temu dodali še šopke sivke, bo po Provansi v njem tudi zadišalo.

Samostoječe starinske omare so nepogrešljiva sestavina opreme v provansalskem slogu. FOTO: Aphichart, Getty Images