Steklo prostoru doda eleganco

Steklo je že dlje zelo priljubljen material za notranjo opremo pa tudi pri gradnji stanovanjskih in poslovnih stavb. Še posebno ga imajo radi tisti, ki se pri opremi doma držijo načel starodavne kitajske modrosti opremljanja feng šuj. Po njem steklo predstavlja element vode, ta pa pomaga, da energija lepše in bolje teče.

Hiše z veliko steklenimi površinami so na pogled zelo privlačne, a imajo tudi precej slabosti.

Feng šuj poleg stekla priporoča uporabo ogledal, ki naj bi v prostoru podvojila dobro energijo. Če so nameščena pravilno, seveda. Še posebno bodo ogledala dobrodošla v jedilnici, saj ta prostor odraža človekovo premoženje. Z ogledalom v njem ga bomo lažje zadržali, tudi povečali, pravi feng šuj. Če si želimo uspešnejšo kariero, s steklom prekrijemo leseno mizo ali v sobo, obrnjeno na vzhod, postavimo stekleno skulpturo.

Svetloba in prefinjenost

Steklene mize, predvsem klubske, so že dlje izjemno priljubljene tudi med tistimi, ki na feng šuj ne dajo veliko. So dekorativne in vzdržljive, velika je tudi izbira. Nekoliko zahtevnejše je le čiščenje, zlasti če izberemo steklo temnejše barve. V tem primeru bo treba z mize brisati prah skorajda vsaj dan, na steklu se hitro poznajo tudi prstni odtisi in madeži.

Prednost pred lesenimi je odpornost proti vlagi: stekleni mizi ne bo hudega, če po njej polijemo kozarec vode ali druge pijače, medtem ko se lahko les sčasoma poškoduje. Da bi steklo čim bolj sijalo, ga prebrišemo s posebnimi namenskimi čistili, do suhega pa površino nato najbolje obrišemo s časopisnim papirjem, saj ta za seboj ne bo puščal vlaken. Nasvet je dobro upoštevati pri vseh steklenih površinah. Nekoliko manj dela je sicer z mat steklom, saj njegova površina ni odsevna, zato se na njem ne bo videl vsak delček prahu.

Ljubitelji stekla se pogosto odločajo še za druge kose pohištva iz tega materiala, denimo police, nočne in druge omarice, celo stole. Steklo v prostor vnese eleganco, prefinjenost, svetlobo. Je enostavno za kombiniranje, saj se odlično poda k lesu in usnju, pa tudi bolj modernim materialom, kot je denimo krom.

A preden se odločimo za večje kose steklenega pohištva, se je treba zavedati, da nas bo to precej udarilo po žepu, notranji oblikovalci ga odsvetujejo tudi v primerih, ko so v hiši majhni otroci. Ne le zato, ker bodo ves čas povsod prstni odtisi – ker se steklo lahko razleti na nešteto koščkov, je lahko izredno nevarno. Pri večinoma steklenih kosih pohištva pa ni treba skrbeti le, da so ves čas čisti in svetleči, ker gre za prozoren material, morajo biti takšna tudi tla oziroma vse površine okrog njih.

Hiše manj priljubljene

Kaj pa steklene hiše ali hiše z veliko zastekljenimi površinami? Pri nas ponudnikov ni veliko, niti ne povpraševanja. Čeprav imajo steklene hiše kar veliko prednosti – uživali bomo v obilici dnevne svetlobe in čudovitih pogledih, lahko so tudi denimo ničenergijske –, pa so precej dražje od montažnih ali zidanih.

Čistilo za okna lahko naredimo tudi sami.

Tu je nato še pomanjkanje zasebnosti, takšne hiše so manj odporne proti poškodbam, hitro pa v njih lahko tudi zagori, če skozi steklo sončni žarki denimo ves čas sijejo na mesto, kjer je naložen papir. Zelo naporno in dolgotrajno je tudi čiščenje, pri zelo velikih steklenih površinah pa brez profesionalne pomoči sploh ne bo šlo.

Je pa naravno steklo več kot priporočljiva izbira za vrata prhe. Čiščenje je namreč veliko bolj enostavno kot pri pleksi steklu ali plastični zavesi, v nasprotju s slednjo se na steklenih vratih ne bo nabirala plesen, kar je še kako pomembno, ko gre za zdravje. Če tu in tam po uporabi prhe pozabimo obrisati kabino, se bo na njej nabral vodni kamen, a tudi tega bomo z naravnega stekla očistili lažje kot denimo s plastike, še posebno če je ta opraskana ali kako drugače poškodovana, saj se bo kamen zažrl v luknjice in reže in tam tudi ostal.

Nikoli na sončen dan

Pa še nekaj nasvetov, da bodo steklene površine vedno sijoče, uporabimo pa jih lahko tudi pri čiščenju ogledal. Prvo pravilo se glasi, da vedno čistimo od zgoraj navzdol. Razlog je preprost – tekoča čistila kapljajo in curljajo, zato bomo v nasprotnem primeru umazali mesta, ki smo jih že očistili. Čiščenja oken se lotimo na oblačen dan.

Ne zato, ker bo umazanija manj vidna, ampak ker bo sončna toplota steklo posušila hitreje, kot nam ga bo uspelo obrisati, in na njem bodo ostali madeži. Kot rečeno, je steklo bolje čistiti s čistili, namenjenimi prav temu, samo voda ne bo dovolj, lahko pa povsem ekološko in učinkovito čistilo za steklo pripravimo tudi sami. Zmešamo skodelico izopropanola, skodelico vode in žlico kisa.