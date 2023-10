Prostorski efekti za vsako dnevno sobo

Philips v naših logih že tradicionalno slovi kot proizvajalec odličnih televizijskih sprejemnikov, kar dokazujejo tudi prodajne številke; med 15 najbolje prodajanimi modeli televizorjev pri nas je kar 10 philipsov. A Philips ne izdeluje le dobrih tevejev, ampak tudi druge naprave iz sveta zabavne elektronike. Lep primer je soundbar oziroma zvočna letev TAB8507, razvita za serijo Philipsovih televizorjev The One, pri katerih gre za odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Zvočna nadgradnja

Philips TAB8507 ni le zvočna letev (oh, kako grd prevod), ampak zvočniški sistem, kjer soundbaru družbo dela še brezžični nizkotonec, ki poskrbi za bogate base, ki jih je pri sodobnih ploskih televizorjih vedno premalo. Če pogledamo tehnične značilnosti, so v letvi, ki jo postavimo pred televizijski sprejemnik, s katerim se poveže prek hdmi ali optičnega kabla, trije seti zvočnikov: dva v sredini in po dva na vsaki strani. Ločena basovska enota s 16,5-centimetrskim zvočnikom se z letvijo poveže brezžično, tako da nam ni treba skrbeti za kable, ki bi se vlekli po dnevni sobi; važno je le, da je blizu električne vtičnice.

Izdelava soundbara in nizkotonca je odlična, le srebrna barva mi je osebno malo preveč izstopajoča (na voljo je tudi v črni). Ker gre za kar veliko napravo, pri Philipsu priporočajo, da jo uporabljamo s televizorji z diagonalo najmanj 55 palcev. Priložen je minimalistični daljinec, s katerim uravnavamo jakost zvoka, za podrobnejše nastavljanje pa je dobro na pametni telefon namestiti aplikacijo philips sound, kar vzame nekaj časa, a ko bomo enkrat fino nastavili sistem, se vanjo verjetno ne bomo več vračali in bomo vse počeli prek daljinca.

Minimalistični daljinec

Odličen in močan zvok

Kakovost zvoka je odlična, pri čemer se lahko v aplikaciji poigramo tudi z izenačevalnikom zvoka in različnimi standardi predvajanja. Zvočniški sistem zna odlično pričarati prostorske zvočne učinke, ki se ne razlegajo le z leve in desne, ampak tudi od zgoraj in spodaj, samo gibanje zvoka po prostoru pa odlično sledi dogajanju na zaslonu. Visoki toni, denimo žvenketanje stekla ali praznih tulcev nabojev v kakšnem akcionerju, so krasni, nekoliko slabši so srednji toni, a glavno pri vsem skupaj je, da je dialog vedno odlično slišen in definiran. Nizkotonska enota, ki seveda ni vsemogočna, njena postavitev pa vpliva na celotni zvok, poskrbi za obilje basov, brez katerih v sodobnih filmih ne gre. Odlično predvaja tudi glasbo, pri čemer ponuja več možnosti brezžičnega povezovanja z viri glasbe, po navadi s telefonom.

Na splošno je Philipsov soundbar TAB8507 odlična rešitev za vse, ki bi radi nadgradili obstoječi zvok televizorja, a vseeno ne bi radi šli v nakup in postavitev velikega sistema prostorskega zvoka. In cena? Dobrih petsto evrov pri slovenskih trgovcih, na nemškem Amazonu kakega stotaka manj.