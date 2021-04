Prostoren in udoben dolgoprogaš

S poudarjeno stransko kromirano letvijo so hoteli prikriti, da se zadek konča skoraj navpično in da je precej škatlast.

Peugeot 5008 allure pack 1.5 HDi EAT8



Motor: štirivaljni turbodizel

Gibna prostornina: 1499 ccm3

Največja moč: 96 kW (130 KM) pri 3750 vrt./min.

Največji navor: 300 Nm pri 1750 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1536 kg

Mere (D/Š/V): 4641/1844/1646 mm

Medosna razdalja: 2840 mm

Prostornina prtljažnika: 780–1060 l

Posoda za gorivo: 53 l

Najvišja hitrost: 190 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 11,8 s

Poraba goriva: 4,8–6,0 l/100 km

Izpust CO2: 128–157 g/km

Uradni zastopnik: Peugeot Slovenija

Maloprodajna cena: 31.764 evrov

Euro NCAP (2016): *****

Ob sicer skoraj nespremenjenih zunanjih merah so peugeotu 5008 kar konkretno pomladili zunanjost. Predvsem je nov sprednji del vozila, motorna maska je izgubila kromirani okvir, nove so glavne luči v led-izvedbi in kot povsem nov dizajnerski element so uporabili dnevne led-luči, ki so zdaj skoraj navpične in takoj dajo vedeti, da gre za najnovejšo različico avta.Gre za nadaljevanje oblikovalske zgodbe, ki so jo pri Peugeotu začeli pred petimi, šestimi leti in katere rezultat so vedno bolj všečna vozila. Kljub temu je moje mnenje, da je 5008 zaradi podaljšane karoserije in skoraj povsem navpičnega zadka od vseh treh križancev, se pravi poleg 2008 in 3008, še najmanj fotogeničen. Kot kaže, so nekaj všečnosti žrtvovali zaradi čim večje prostornosti v zadnjem delu vozila.In s tem smo pri njegovem bistvu. Z medosno razdaljo 2,84 metra lahko 5008 v potniški kabini razmetava s prostorom. V drugi vrsti so trije ločeni sedeži, ki jih lahko samostojno zlagamo, so pa tudi posamično vzdolžno pomični. Prostor pred koleni si torej potniki na teh sedežih lahko poljubno prilagajajo. K udobju jim pomagata še zložljivi mizici, vgrajeni na zadnjih delih naslonjal prednjih sedežev. Zgodba zase pa sta šesti in sedmi sedež, ki sta lično zložena v dnu prtljažnega prostora.Nanju morebitna potnika zlezeta prek sedežev v drugi vrsti, ki jima v tem primeru zložimo naslonjali. Bojim se, da lahko na sedeža v tretji vrsti splezajo le otroci do kakšnega 12. leta starosti. Zato se mi zdi Peugeotova odločitev, da sta »priklopnika« serijska, malce nenavadna, saj ne nazadnje predstavljata nekaj dodatne teže in nekoliko zmanjšata prostor za prtljago. Če malo špekuliram, bosta v 90 odstotkih ostala zložena v prtljažnem prostoru. Ob slednjem imam le drobno pripombo glede odpiranja in zapiranja razmeroma težkih prtljažnih vrat, ki pri testnem paketu opreme (še) nimajo pomoči elektrike.Poleg nesporne prostornosti v zadnjem delu vozila 5008 nadaljuje tudi razvajanje voznika in sopotnika na sprednjih sedežih, ki sta ravno prav športna in hkrati zgledno udobna. Udobno je tudi vstopanje/izstopanje, saj je karoserija oddaljena od tal skoraj 24 centimetrov. Ker mi je všeč, brez zadržka hvalim tudi t. i. i-cockpit, ki je Peugeotova pogruntavščina in jo že nekaj časa uporabljajo tudi v drugih vozilih.Gre za majhen in jajčast volanski obroč, ki leži nizko v voznikovem naročju, tako da je digitalni 12,3-palčni prikazovalnik instrumentov nad njim in nenehno v voznikovem vidnem polju. Volanski mehanizem je neposreden, morda za koga celo preveč, tako da se 5008, kljub razmeroma velikim meram, vozi kot kakšno manjše vozilo.Med varnostnimi asistenčnimi sistemi izpostavljam dobro delujoč radarski tempomat, ki s pomočjo sistema za ohranjanje voznega pasu omogoča tudi nekaj sekund samodejne vožnje 2. stopnje. Ob tem pa mi je tudi všeč, da sistem za samodejno ohranjanje voznega pasu, če ga ne potrebuješ, izklopiš s pritiskom na tipko in izklopljen ostane tudi pri ponovnem zagonu vozila. Koristna je kamera za vzvratno vožnjo, ki omogoča tudi 180-stopinjski pogled na okolico vozila. K varnosti prištevam odlične samodejno prilagodljive žaromete v led-izvedbi.Infozabavne vsebine so dostopne na 10-palčnem osrednjem zaslonu na dotik visoke ločljivosti. Do njih lahko dostopamo prek vrste lepo zloženih in razveseljivo velikih »klavirskih« tipk (kar je že del Peugeotove tipične armaturne plošče), kar je dobrodošlo predvsem med vožnjo. Hkrati je to dober dokaz, da pretirana digitalizacija le ni vsemogočna.Še najmanj novega je pri testnem 5008 pod motornim pokrovom. Ob zagonu, ko je hladen, je 1,5-litrski turbodizel neugledno glasen, a z naraščanjem delovne temperature postane veliko bolj kultiviran. Seveda 96 kW (130 KM) za tako veliko vozilo ni prav veliko. Jasno je, da se bodo zanj odločali umirjeni vozniki, ki cenijo predvsem potovalno udobje, ki ga podpira 8-stopenjski samodejni menjalnik.Zato je morda tudi odveč športni vozni način (ob normalnem in varčnem), saj se ob njegovem aktiviranju ne zgodi nič posebnega, le prikazovalnik instrumentov pordeči ... Poleg solidne vožnje pa ta dizel razveseli voznika na bencinski črpalki, saj se je poraba na testnih vožnjah ustalila tesno pod 7 litrov na 100 prevoženih kilometrov.