Prostor povečamo tudi z rožnato

Znano je, da prostor najbolj učinkovito optično povečamo z uporabo svetle stenske barve ter strateško postavitvijo ogledal. Slednja namestimo denimo nasproti oken ali vrat, lahko tudi na steno, pravokotno nanje, pomembno je, da se od njih odbija dnevna svetloba oziroma da vidimo odsev zunanjega ali drugega prostora.

Rožnata, siva in bela so odlična kombinacija. FOTO: Wuttichaijangrab/Getty Images

Pri urejanju doma je rožnata končno dobila svojih pet minut.

Glede barve je najbolj varna izbira bela in vsi njeni odtenki. Toda v primeru da nam bela ni najbolj všeč – mnogim se namreč zdi prehladna in preveč sterilna –, imamo na voljo tudi nekatere druge. Kot pravijo strokovnjaki za notranjo opremo, prostor najbolj učinkovito povečamo z nežno rožnato, ki nikakor ni primerna le za dekliške sobe, ravno nasprotno: uporabimo jo lahko po vsej hiši oziroma stanovanju. Pazimo le, da ne izberemo katere koli rožnate, temveč takšno s sivimi podtoni, ki naj ne bo preživahna. Te vrste rožnato lahko nato kombiniramo s svetlo sivo ter tako ustvarimo zanimiv in razgiban prostor. V tej kombinaciji je rožnata sofisticirana, siva bo ublažila sladkorne roza podtone. Tri stene denimo prebarvamo z rožnato barvo (ta bo prostoru dala čistost, eleganco), eno s sivo, ali pa dve sosednji steni odenemo v rožnato, dve v belo in si omislimo sivo pohištvo in dodatke za ravnotežje: lahko udoben fotelj, sedežno garnituro, okrasne blazine, zavese, odeje ali pa vaze, cvetlične lončke in podobno. Prostor je lahko tudi povsem rožnat s sivimi ali belimi dodatki.

Prav tako se obnese v kuhinji. FOTO: Undefined Undefined/Getty Images

Taka je lahko denimo kuhinja – tako stene kot omarice, ki jih kombiniramo s črnim delovnim pultom in štedilnikom, v črnem pa so lahko dodatki, na primer ročaji in držala –, pa tudi kopalnica, ki bo videti naravnost imenitna. In tudi v domači pisarni se bo odlično obnesla, zlasti v kombinaciji z barvo mahagonija in belo.

Paziti je treba tudi, kakšno barvo izberemo za strop.

Vse roza, tudi to je lepo. FOTO: Jzhuk/Getty Images

Paziti pa je treba, kakšno barvo izberemo za strop. Temnejše so primerne za zelo visoke in ozke prostore, saj jih bodo optično znižali in prostor naredili bolj simetričen in prijeten, medtem ko za prostore z nižjimi stropi, še posebno če v njih primanjkuje dnevne svetlobe, uporabimo svetlo barvo.