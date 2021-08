Prodajamo nepremičnino: Ali je mogoče cenitev za nazaj, na dan dedovanja?

Pozdravljeni!Prosim za odgovor glede podatkov, ki jih moramo vnesti v obrazec za odmero davka na kapitalski dobiček. Zadeva je sledeča: pred dvema letoma mi je umrl mož, s katerim sva bila solastnika poslovnega prostora in pripadajočega zemljišča vsak do ene polovice. Moževo polovico je podedovala hčerka. Na pravnomočnem sklepu o dedovanju je sodišče verjetno vzelo podatek po cenitvi GURS-a iz leta 2013 in je navedena samo skupna vrednost zapustnikovih nepremičnin, dediči pa smo trije, in sicer sin, hčerka in jaz. Napisali smo dedni dogovor za fizično delitev nepremičnin, vse brez vrednosti. Sodišče je dedni dogovor sprejelo in izdalo sklep o dedovanju, brez vrednosti posameznih nepremičnin. Sedaj se ta poslovni prostor in zemljišče prodajata oziroma sta že skoraj prodana. Trenutno delamo na pripombah na pogodbi, prodajna cena je določena in ni več usklajevanja. Prodajna vrednost je pod tržno, ker je objekt star. Zanima me, ali se s cenitvijo pooblaščenega cenilca da ugotoviti vrednost na dan pridobitve in ali je cenitev za nazaj ustrezno dokazilo za davčni urad. Jaz sem lastnica navedene nepremičnine že več kot 20 let in ne podležem davku na kapitalski dobiček. Za 2 % davka na promet nepremičnin smo se že dogovorili, kdo ga plača. Davčno napoved moramo vložiti v roku 15 dni od podpisa pogodbe, pa me še zanima, ali mora biti ob vložitvi napovedi davka tudi pogodba že overjena pri notarju.Za odgovor se Vam že vnaprej zahvaljujem.