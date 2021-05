Prodaja raste, dobava pa zamuja

Italija je še vedno glavni Ducatijev trg.

Ducati je v prvem četrtletju leta 2021 nadaljeval pozitivni trend rasti, ki se je začel že v drugi polovici leta 2020. Italijanski proizvajalec motornih koles je od januarja do marca kupcem dobavil 12.803 motocikle, kar je za 33 odstotkov več kakor v enakem obdobju leta 2020.Tudi prodaja v prvem četrtletju je v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2019 višja za dva odstotka., izvršni direktor Ducatija, je povedal: »Prvi meseci leta 2021 so nedvomno pozitivni. Beležimo povečanje dobavljenih motociklov našim kupcem, ne samo v primerjavi z lanskim letom, ko smo se že soočili s pandemijo covida-19, temveč tudi v primerjavi z letom 2019. Še pozitivnejši trend konec prvega četrtletja beležimo pri naročilih, saj so ta najvišja doslej; v primerjavi z letom 2020 za 93 odstotkov, v primerjavi z letom 2019 pa za kar 135 odstotkov. Kupcem očitno ustreza modelna paleta, ki jo ponujamo letos, hkrati pa širimo posamezne družine modelov.«»Razmere na globalnem trgu dvokolesnikov so ugodne, medtem ko sta nekoliko drugačni zgodbi v segmentu transporta in dobave, saj se soočamo z zakasnitvijo dobav in s pomanjkanjem nekaterih osnovnih materialov. To nam povzroča precej težav, kljub temu pa smo visoko motivirani, da storimo vse, da zmanjšamo te neprijetnosti. Rad bi se zahvalil vsem zaposlenim v matični tovarni v Borgo Panigaleju in v vseh drugih tovarnah po svetu, ki kljub težkim časom delajo s predanostjo,« je dejal Claudio Domenicali.V prvem četrtletju leta 2021 je bilo glavno Ducatijevo tržišče Italija (dobavljeno 2354 motociklov), sledijo ZDA (1723) in Nemčija z dobavljenimi 1275 vozili.V tem obdobju je bila najuspešnejša modelna paleta družina scrambler 800, najuspešnejši model je bil multistrada V4, sledil je streetfighter V4.