Proč z vonjem po ribah

Limona je zaveznica svežega in prijetno dišečega doma. FOTO: Sveta Zarzamora/getty images

Ribe so okusne, zdrave in zlasti poleti idealna hrana, kajti meso večine se speče ali skuha hitro, kar pomeni, da ni treba dolgo stati ob štedilniku, poleg tega so ribe lahke in ne obremenijo pretirano prebavil, kar je v vročem delu leta dodaten plus.Imajo pa tudi neprijetno lastnost. In sicer če jih ne pečete zunaj na žaru, po pripravi v zraku in posodi ostane neprijeten vonj, ki še dolgo spominja na glavno sestavino kosila ali večerje. Kako ga premagati?Sveža oddaja mnogo prijetnejši vonj od ribe, ki je v hladilniku ribarnice ali trgovine dolgo čakala na kupca. Zato se prepričajte, da je izbrana res sveža. Prepoznali jo boste po vonju, ki spominja na vodo, iz katere prihaja, po jasnih očeh, trdni, a prožni teksturi in rdečih škrgah.Dejstvo je, da ne glede na to, kako sveža je riba, bo vonj po njej po pripravi praviloma prisoten, čeprav je pri svežih manj izrazit in moteč. Eden od načinov, s katerim se mu lahko izognete, je namakanje ribe v mleku.Brez skrbi, riba ne bo imela okusa po njem, bo pa beljakovina kazein nevtralizirala delovanje snovi trimetilamin, ki je odgovorna za neprijeten vonj. Ribo, celo ali file, pred pripravo pet minut namakajte v mleku in jo ocvrite, skuhajte ali specite kot običajno.Drugo možnost preventive predstavlja kis. Ta nase potegne neprijetne vonjave, zato ob štedilnik med kuhanjem postavite z njim napolnjeno skodelico. Če ribe kuhate, čez posodo namesto pokrovke napnite v kis namočeno krpo. Način se zlasti obnese pri pripravi juhe.Pomaga tudi limona: v posodo narežite limono, jo prelijte z vodo in zavrite na štedilniku. Para, ki se bo med tem sproščala, bo sproti odstranjevala vonj, ki ga med pripravo oddaja riba. Če jo pečete v pečici, po tem, ko jo vzamete iz nje, v še toplo pečico položite na rezine narezano limono. Njena eterična olja so močnejša od vonja ribe.Če ste jih pred pripravo hranili v plastični posodi, ima ta zagotovo vonj po njih. Ker je plastika porozna, ga je težko odstraniti, najlažje pa ga premagate tako, da v posodo narežete rezine krompirja, jih prelijete z vodo in počakate nekaj ur.In še zadnji učinkovit način, ki vam lahko pride prav: po pripravi rib v kuhinji v ognjevarni posodi na suho popražite posušene lovorove liste. Dim, ki se bo sproščal, bo odstranil neprijetne vonjave in za seboj pustil dišečo aromo.