Problematični bencinar, ki so ga vgrajevali v različne modele

Skupina lastnikov različnih Renaultovih modelov v Franciji se je nedavno odločila kazensko ovaditi francosko podjetje. To se zdi kot nadaljevanje lani tam vložene skupinske tožbe. Poskušali smo izvedeti, koliko je bilo nezadovoljnih strank pri nas, a smo dobili bolj splošne uradne odgovore.

Razlog za tožbo so slabo delovanje in težave 1,2-litrskega bencinskega motorja (čezmerna poraba olja, posledična okvara delov motorja, nenadna izguba moči), ki so ga med letoma 2012 in 2016 vgrajevali v različne modele znamk skupine. Stranke menijo, da bi moralo podjetje za ta motor že zdavnaj odrediti vpoklic in ga popraviti. Tudi zato, ker so to storili pri sestrskem Nissanu. Zgodba je že dolga, o njej je pred štirimi leti obveščala tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Odgovor Renaulta

Poskus sprožitve kazenskega postopka sledi že lani v Franciji vloženi skupinski (civilni) tožbi. Verjetno bodo sodni mlini v vsakem primeru mleli dolgo, nas pa je zanimalo, koliko je bilo pritožb pri nas, koliko dolgotrajnih problemov, zakaj pravzaprav ni bilo vpoklica. A kaj dosti nismo izvedeli. Na vsa vprašanja so nam v podjetju Grand Automotive Adriatic, ki od lani zastopa Renault v Sloveniji, odgovorili, da gre v sporni zadevi za odprt sodni postopek v Franciji, in to proti podjetju, s katerim lastniško niso povezani, sami pa v imenu skupine Renault ne smejo javno nastopati. So pa s sedeža Renaulta v Parizu prejeli uradni odgovor, v katerem odločno zavračajo, da bi šlo za kakršen koli prekršek, in zatrjujejo, da njihova vozila ne predstavljajo nevarnosti za varnost uporabnikov in da gre za poskus uporabe kazenskega pravosodnega sistema v namene odškodnine.

Francoski odvetniki menda razmišljajo tudi o skupinski tožbi proti Stellantisu.

Dodajajo, da so uvedli tehnični odziv in finančno podporo, ki presega obdobje garancije proizvajalca, pri čemer upoštevajo razloge za porabo olja, skladnost z vzdrževalnim programom, starost in prevoženo kilometrino vozila. Po njihovem je večina strank, ki so se srečale z opisanim problemom, izkoristila program rešitve težav (skoraj 93 odstotkov) in tudi v Sloveniji pooblaščena mreža vsak primer rešuje po navodilih proizvajalca.

No, vse stranke s tem tudi pri nas doslej niso bile zadovoljne, po naših informacijah se bo kakšna sama odločila za civilno tožbo. Dodajmo še, da naj bi odvetniška skupina Christopha Leguevaquesa, ki vodi postopke proti Renaultu, razmišljala tudi o skupinski tožbi proti skupini Stellantis, prav tako zaradi neustreznih manjših bencinskih motorjev.