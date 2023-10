Prižgimo okolju prijazno svečko

Izbira nagrobnih sveč različnih barv, velikosti in oblik je iz leta v leto pestrejša, še vedno pa smo kupci premalo pozorni prav na ekološka merila, ki bi morala biti naše glavno vodilo pri nakupu. »Smernice bi morale narekovati uporabo reciklabilnih oziroma okolju prijaznih sveč, a dogaja se ravno obratno,« opozarja David Jurkovič, direktor Svečarstva Jurkovič, in nadaljuje: »Trgovine so preplavljene z elektronskimi in solarnimi svečami, še dodatno v steklenih posodah, ki jih ponudniki zavajajoče označujejo kot 'ekološke' rešitve, medtem ko ima predelovalec 'odpadnih nagrobnih sveč' s tovrstnimi izdelki ogromne težave.«

Slovenija je edinstvena

Naša država je leta 2008 vzpostavila sistem recikliranja odpadnih nagrobnih sveč, vendar pa ji je z uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami doslej uspelo rešiti le problematiko ravnanja s klasičnimi parafinskimi svečami. Težave z drugimi vrstami so torej še vedno pereče.

Slovenija je edina evropska država, ki ima urejeno ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. FOTO: Dejan Javornik

Jurkovič opozori, da elektronike ni mogoče predelati, steklo pa se ob odlaganju večinoma razbije in ga morajo ročno odstranjevati z reciklažne linije. »Da ne govorimo, kolikšno škodo povzročajo tudi razne anomalije, kot so 'lesene sveče', 'sveče kamni' ipd., kar vse pristane v zabojih za odpadne nagrobne sveče. Ker pri zbiranju odpadka vse pristane v istem zabojniku, cena predelave elektronskih sveč močno presega ceno predelave 'klasičnih', tako da je danes elektronska sveča bistvo prepoceni, 'klasična' nagrobna sveča pa bistveno predraga.«

Klasična sveča

Če smo včasih uporabljali le navadne sveče iz voska, ki za okolje niso predstavljale tveganja, so v zadnjih petih desetletjih trg preplavile sveče z različnimi vložki in polnili v ohišjih iz različnih materialov, zato se tudi ponašajo z občutno daljšo življenjsko dobo. Naš sogovornik sicer opaža, da je na svečah vedno več poslikav, kar je svojevrstni evropski trend.

Največ povpraševanja je še vedno po klasičnih nagrobnih svečah – teh je približno 65 odstotkov –, drugi največji delež imajo elektronske sveče, preostalo pa se razdeli med raznimi drugimi variantami.

Klasična sveča, ki jo je možno reciklirati, je trajnostna rešitev. FOTO: Dejan Javornik

Trajnostna rešitev

Najbolj trajnostna sveča na trgu ta hip pa so brez dvoma svečke blagovne znamke Ecoterra, ki so jih razvili prav v Svečarstvu Jurkovič. Njihova svečka nosi certifikat, da jo lahko po uporabi v celoti odvržemo v zabojnik za bio odpadke, torej se industrijsko kompostirata tudi pokrov in držalo stenja, kar je inovacija v svetovnem merilu. »Ob uporabi tovrstih izdelkov bi bilo okoljsko vprašanje rešeno 'čez noč',« je prepričan njihov direktor.

Svečke obogatijo nočno podobo pokopališč. FOTO: Tomi Lombar

Bonton prižiganja sveč

Nekoč, ko so bile na voljo le rdeče in bele sveče, je veljalo pravilo, da se je mlajšim ali neporočenim osebam prižigala bela, vsem drugim pa rdeča sveča. »Potem se je pojavila vijoličasta barva, ki je bila namenjena bolj ženskam, pa zelena za lovce, pa rumena, oranžna; sveče v obliki srca so bile nekaj časa roza, pri našem svečarstvu pa smo prvi lansirali temno sivo in jantarno barvo, ki je danes zelo priljubljena tudi pri cvetličarjih za zavijanje v žalne pakete,« sklene Jurkovič.

