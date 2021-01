Privlačne in nežne čistilke zraka

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Tudi dracena je na seznamu koristnih sobnih rastlin.

Bivanje v prostoru, kjer so sobne rastline, je prijetno, saj blagodejno vplivajo na počutje ljudi. Tega se zavedamo ali pa tudi ne, njihov vpliv pa je vsaj dvostranski. Najprej s svojo lepoto božajo naše oči in čut za estetiko, znano je namreč, da zelena barva pomirja in nas navdaja z optimizmom, neposreden vpliv pa imajo tudi na telo, saj čistijo zrak, ga filtrirajo in vlažijo. Tako kot pravimo, da so gozdovi pljuča planeta, lahko rečemo za rastline, da so pljuča doma, v našem malem mikrookolju.Rastline namreč iz zraka vežejo nase škodljive snovi, filtrirajo ogljikov dioksid, ki ga izdihavamo, in proizvajajo kisik. Imajo pa tudi sposobnost filtriranja drugih nečistoč v zraku, na primer pline in strupe, prah, ogljikov monoksid in celo formaldehid, trikloretilen, benzen, amonijak in še katero snov, ki jih najdemo v čistilih, barvah, lakih, plastiki, odstranjevalcih barve in lakov, in tudi strupe, ki jih najdemo v cigaretnem dimu. Še več, uspešno se spopadajo z delci plesni, ki se sproščajo v zrak. Delujejo kot naravni čistilci zraka, zato jih lahko postavimo v prostor celo namesto raznih filtrov in vlažilcev.Odločitev za sobne rastline je vselej pravšnja, pri izbiri pa naj nas vodi več kriterijev. Če z rastlinami nismo posebno vešči, izberemo nezahtevne, take, ki ne potrebujejo pogoste nege in pozornosti, seveda pa preverimo tudi, v kakšnih razmerah bodo uspevale, ali imajo rade toplo ali bolj hladno, senčno ali sončno lego in podobno. Ko smo prepričani, da se bodo v prostoru dobro počutile in da jih bomo znali ustrezno oskrbeti, pa pomislimo še na vidik njihove učinkovitost v boju z onesnaževalci zraka v našem domu.Seveda ne bomo zanemarili estetike, a naj nas ne premamijo bohotni cvetovi, saj bodo v neustreznih razmerah in oskrbi kmalu oveneli in odmrli. Dobra novica je, da je večina posebno koristnih rastlin precej trpežna in za vzgojo nezahtevna, slaba pa, da so nekatere strupene. Med najbolj trpežnimi koristnimi rastlinami, ki bodo zadovoljne že z le malo svetlobe in tu in tam lončkom vode, je dracena ali zmajevka, ki iz zraka odstranjuje večino onesnaževalcev iz okolja.Dobra izbira je tudi taščin jezik, ki absorbira škodljive snovi, kisik pa sprošča tudi ponoči. Zato je vselej našla prostor v spalnici, vendar pa velja opozorilo, če so pri hiši majhni otroci, ki bi jo utegnili dati v usta, saj so njeni suličasti listi strupeni. Zelo uporabni so tudi bršljan, prav tako odlični čistilci zraka, ki izjemno hitro rastejo in so za gojenje nezahtevni, pa razmnožujemo jih brez težav. Dobra izbira za čist zrak so tudi različne palme, monstere in fikusi, zlasti fikus benjamin.Seveda pa rastline niso vsemogočne in ne bodo počistile vse svinjarije, ki jo spravimo v zrak. Tudi če imamo doma pravi gozd, to ne pomeni, da prostorov ni treba redno zračiti in skrbeti za čist zrak. V stanovanju, kjer se redno in veliko kadi, na primer, bodo rastline nemočne. Sicer pa velja, da bo že ena rastlina imela pozitiven učinek v prostoru, velikem 20 kvadratov.Seveda je s sobnimi rastlinami nekaj dela, četudi izberemo najmanj zahtevne.Sproti je treba preverjati, ali jih je treba zaliti, če so prašne, jim obrišemo liste ali jih celo postavimo v kad in nežno stuširamo. Odstranjujemo suhe ali obolele dele, po potrebi jih gnojimo ... Vendar le pogumno, znano je, da druženje z rastlinami pomirja in blagodejno vpliva na počutje, kar je le še razlog več, da dom oplemenitimo z novimi spremljevalkami.