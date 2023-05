Prišla je že trinajsta Jazbina, pridružuje se ji tudi Mario Fafangel

Konec aprila oziroma na začetku maja je v nabiralnike naročnikov prišla že trinajsta številka domače igričarske revije Jazbina, ki spet prinaša zvrhan koš zanimivega branja v lepi in pestri slovenščini. Opisom novih iger, kot so preživetvena grozljivka Resident Evil 4 Remake, vesoljski RPG Everspace 2, realnočasovna strategija Company of Heroes 3, ribiška neodvisnica Dredge, sekljalna pustolovščina Wo Long: Fallen Dinasty, akcijska pustolovščina Like a Dragon: Ishin!, potezna strategija Master of Magic, gradbeno-upraviteljska strategija Pharaoh: A New Era, ploščadna arkada Kirby's Return to Dream Land Deluxe, prvoosebna akcijska avantura Metroid Prime Remastered, akcijska pustolovščina Bayonetty Origins, realnočasovna strategija Per Aspera, akcijski pustolovščini Ender Lillies in Scars Above ter preživetvena grozljiva Signalis, se pridružujejo poglobljeni članki o seriji Nintendovih iger The Legend of Zelda in klasični gangsterski igri Grand Theft Auto IV.

V tokratni Jazbini gostuje tudi znani slovenski epidemiolog Mario Fafangel.

Že dobro znanim piscem, kot so Sergej Hvala - Sneti, Boštjan Gorenc - Pižama, Matic Jeraj - Kavbojc, Martin Klemenc - Jazbec, Jurij Kristan - Aggressor, Mirt Komel - Moroaster, Matjaž Štrancar - Yohan in Milan Kleč, se v 13. Jazbini pridružuje tudi Mario Fafangel - Dr. Mario, znani slovenski epidemiolog, ki je tudi strasten gamer, natančneje retrogamer, ki se je tokrat podrobno lotil serije preživetvenih grozljivk Resident Evil, mimogrede pa z vidika epidemiologa obdela fiktivni T-virus, ki nastopa v omenjeni seriji. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji tankov, samurajev in filmov, narejenih na osnovi videoiger. Slastno branje.