Prišel, videl ... odšel?

Ah, še en kitajec, se bo kdo zmrdnil. Oh, da, še eden. A ta je (bil) malce drugačen. Denimo: ko je oneplus stopil na trg, se ga je sprva (prvi dve leti) dalo dobiti le na »povabilo«, natančneje, zainteresirani kupci so po internetu vložili prošnjo za nakup telefona, nakar so dobili obvestilo, da ga lahko kupijo, in še to v nerednih intervalih.OnePlus sta leta 2013 ustanovilain, nekdanja člana družbe Oppo, ki je – tako čisto mimogrede – zdaj večinski lastnik OnePlus. Oppo pa je del kitajske tehnološke skupine BBK Electronics, v kateri so poleg Oppa, OnePlusa še tri blagovne znamke pametnih telefonov, in sicer Vivo, Realme in IQOO.OnePlusovi pametni telefoni so se prvotno oglaševali kot ubijalci premijcev (ang. flagship killer), saj so ponujali premijske zmogljivosti za zelo agresivno ceno. Zaradi dobre cene, učinkovitega marketinga ter seveda zmogljivosti in privlačnega videza so hitro pridobili ugled. Ko je njihov prvi telefon oneplus one prišel na trg, je stal za polovico manj od tedanjega Applovega iphona ali Samsungove serije S, ponujal pa je nekako iste zmogljivosti.A nato se je strategija podjetja začela spreminjati: od ubijalca premijcev se je OnePlus premaknil do proizvajalca premijcev. Cene njegovih telefonov so se močno dvignile, pri čemer pa ti niso več ponujali več od konkurence, ampak so bili precej običajni premijci. Kot še kak drug kitajec, bi spet lahko kdo pripomnil.Nekaj podobnega se dogaja tudi z najnovejšima modeloma oneplus 9 in oneplus 9 pro, ki sta prva njihova telefona, katerih kamere so bile razvite v sodelovanju s priznano švedsko fotografsko firmo Hasselblad. In rezultati so kar nekako pričakovani: odlična fotografija in video v vseh razmerah pri modelu 9 pro, ki se postavlja z glavno širokokotno (23 mm) kamero z 48 milijoni točk, laserskim samodejnim ostrenjem in optično stabilizacijo slike (OIS), 8 MP telefoto (77 mm) kamero s 3,3-kratnim optičnim zumom, avtofokusom in OIS, 50 MP ultra širokokotno (14 mm) kamero, prav tako s samodejnim ostrenjem, kar še vedno ni standard niti v visokem razredu, in 2 MP črno-belo kamero, ki ima le eno nalogo: pomagati glavni kameri pri zajemanju ČB-fotografij.Pri oneplus 9 so stvari precej podobne, le da mu manjka telefoto kamera, kar nekoliko zmanjša njegovo vsestranskost. A za uporabnike, ki ne potrebujejo močne optične povečave slike, to ne bo problem. Glavna kamera snema video do ultra visoke ločljivosti 8K, prednja pa le v polnem HD-formatu.Mimogrede, sodelovanje s Hasselbladom se vidi in sliši tudi v sami aplikaciji za kamero: sprožilec je značilne oranžne barve, zvok »zaklepa« pa je tudi hasselbladovski.Kar se tiče procesorske moči, sta oneplus 9 in 9 pro v samem vrhu: v obeh namreč tiktaka trenutno najhitrejši Qualcommov osemjedrni procesor snapdragon 888, pri čemer je bil oneplus 9 pro opremljen z 8 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe, navadni oneplus 9 pa s kar 12 in 256 GB pomnilnika; spominskih kartic ne sprejmeta.Zaslona sta pri obeh odlična amoleda s 120-herčnim osveževanjem slike, kar zagotovi še gladkejše premikanje. Oneplus 9 pro ima malce večji, 6,7-palčni zaobljen zaslon, oneplus 9 pa »le« 6,5 palčnega in ravnega. Baterija je pri obeh enaka: 4500 mAh s podporo superhitremu polnjenju s – skoraj ne morem verjeti – priloženim 65-vatnim napajalnikom in simpatičnim debelim oranžnim USB-kablom. Baterija naj bi se do konca napolnila v manj kot pol ure. Telefon obvlada tudi brezžično polnjenje, pri čemer se oneplus 9 pro na ta način napolni v le 43 minutah. Aja, telefona seveda podpirata tudi mobilno omrežje pete generacije.Oneplus 9 in oneplus 9 pro sta odlična telefona, pri čemer so pro modelu namenili res dober nabor kamer. In če je bilo OnePlusove telefone včasih mogoče kupiti le direktno po spletu, so zdaj tudi v ponudbi telekomunikacijskih operaterjev.Cena devetic ni ravno nizka: pri A1 Slovenija ju v prosti prodaji ponujajo za 759 in 969 evrov za modela z 8 in 128 GB spomina, a z vezavo se cene opazno znižajo. Zdaj pa je na vrsti pojasnilo za tisti odšel v naslovu in toda v zadnjem mednaslovu. Potem ko je OnePlus komajda dobro prišel k nam, se je že začelo govoriti, da je slovenski trg premalo zanimiv zanj in da naslednjih modelov ne bomo videli.