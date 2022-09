Prišel je citroën C5 X: na voljo tudi kot priključni hibrid (FOTO)

Citroën je tudi pri nas predstavil težko pričakovani model C5 X, ki ga odlikuje eleganten videz z elementi petvratne limuzine in karavana. Na voljo sta dva bencinska motorja s 128 in 178 KM ter priključni hibridni motor, ki razvije 225 KM, pri čemer se lahko samo na električni pogon pelje s hitrostjo do 135 km/h. Kakor je poudaril direktor podjetja C Automobil Import Filip Koren, je »C5 X odgovor kupcem avtomobilskega segmenta M2 in odseva modernost, prefinjenost in inovacije, ob tem pa še vedno v ospredje postavlja udobje, kar velja za najglobljo tradicijo znamke Citroën«. Priključni hibrid ponuja užitke v vožnji brez emisij, lahko pa se odpravi tudi na daljša potovanja, saj bo nadzor nad vožnjo prevzel zmogljiv bencinski motor.

Vodja prodaje vozil Citroën Leon Malovrh je dodal, da »udobje v vožnji zagotavlja program Citroën advanced comfort, ki daje potnikom občutek, kot da sedijo v domači dnevni sobi, aktivno vzmetenje pa še dodatno ublaži vse faze vožnje. Novi sedeži zagotavljajo izjemno razkošnost in prostor tako v sprednjem kot zadnjem delu avtomobila.« V ponudbi so številne kombinacije notranjosti, s katerimi se lahko potniški prostor uredi po okusu kupca. C5 X se pohvali tudi z vrhunsko tehnologijo, ki omogoča še bolj brezskrbno, varno in zabavno vožnjo.