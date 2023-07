Priročni žepi za shranjevanje

Odsluženih, zbledelih, poškodovanih ali kako drugače ne več uporabnih brisač ali kopalnih plaščev ni treba zavreči, iz njih lahko ustvarimo cel kup uporabnih reči, denimo priročne žepke, v katere zložimo pripomočke za peko na žaru, toaletne potrebščine za potovanja ali kaj tretjega. Poleg tkanine, namesto brisače ali kopalnega plašča lahko izberemo tudi džins ali trši bombaž, potrebujemo še okrasni trak, sukanec v barvi po želji, škarje, šivalni stroj ter ravnilo in krojaško kredo.

Širši bo trak, lažje ga bomo prišili. FOTO: Graphia76/getty Images

Najprej odrežemo dovolj velik kos tkanine, kako velik bo, je odvisno od tega, kaj bomo v žepih shranjevali. Za kuhalnice potrebujemo nekoliko višjega, za šampone in tekoča mila pa širšega. Najlažje bomo potrebne mere ugotovili tako, da predmet položimo približno na sredino tkanine, nato pa spodnji del zapognemo proti sredini, da pokrijemo skoraj celotno denimo kuhalnico oziroma vsaj njen ročaj. Označimo in enako storimo z zgornjim delom, da dobimo kuverti podobno obliko.

Naredimo lahko veliko žepov. FOTO: Ttatty/Getty Images

Okrasni trak najlažje in najhitreje prišijemo s šivalnim strojem, ročno je nekoliko težje.

S kredo zarišemo črte

Obliko zdaj izrežemo. Ker se frotir na robovih para, a je precej debel, ga ne bomo zarobili, temveč okrog in okrog obšili z okrasnim trakom. Izberemo vsaj centimeter širokega, širši bo, lažje in hitreje ga bomo zašili. Rob tkanine položimo na trak, sega naj do polovice širine, nato pa trak zapognemo, da bo rob prekrit.

Oblika spominja na kuverto. FOTO: Instagram

Tanjšo tkanino lahko zarobimo, rob frotirja bo lažje obšiti s trakom. FOTO: Instagram

Če bomo žepe obesili na vrata ali vanje shranjevali težje reči, uporabimo džins ali platno.

Prišijemo ga s šivalnim strojem, ročno bo šlo precej počasneje in težje, saj se lahko zgodi, da bo trak uhajal izpod prstov. Če nimamo šivalnega stroja, si pomagamo z lepilom za tkanine in trak najprej prilepimo na rob, tako bo namreč ostal bolj na miru. Ko smo kos tkanine obšili s trakom, spodnji del zapognemo proti sredini, enako kot smo storili, ko smo se odločali o velikosti tkanine. Na obeh straneh robova zašijemo skupaj, nato pa izdelamo le še posamezne žepe. Z ravnilom odmerimo želeno širino, ki je odvisna od tega, kaj bomo vanje spravljali. S kredo zarišemo črte, nato pa s šivalnim strojem po njih naredimo šive.

Odsluženih brisač ali kopalnih plaščev ni treba zavreči. FOTO: Tentan, Getty Images

Žepki so narejeni in vanje lahko pospravimo želene pripomočke. Če jih bomo prenašali naokoli, čeznje zapognemo zgornji del tkanine, nato pa vse skupaj zvijemo in pritrdimo z okrasnim trakom. Lotimo pa se lahko tudi izdelave večjih žepov, jih nato obesimo na vrata kopalnice in vanje pospravimo pripomočke, za katere je zmanjkalo prostora v omaricah in na policah, prav bodo prišli tudi obešeni na vrata shrambe, vanje pa bomo pospravili čistila, copate ali kaj drugega. Če jih bomo uporabljali za težje reči, izberemo temu primerno močno tkanino, denimo džins, platno in podobno.