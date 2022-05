Priročna ročka, z njo lahko razbijemo steklo in prerežemo pas

Handybar je ultimativni avtomobilski varnostni pripomoček. Tako vsaj trdijo na drugi strani luže, ko govorijo o zanimivem in dejansko zelo uporabnem izdelku podjetja Stander, ki se na splošno ukvarja z medicinskimi pripomočki za starejše in slabotnejše, v repertoarju pa ima tudi izdelke za avtomobile.

Pri Standerju se zavedajo, da je vožnja razmeroma nenaporna tudi za dedke in babice, veliko težje pa je varno in brez (večjih) bolečin zlesti na sedež in predvsem z njega. Že zdrav in aktiven človek po daljši vožnji težje pride iz avta; kako je to šele, ko si starejši in s kakšno zdravstveno težavo.

Handybar je v osnovi ročka, ki jo zataknemo za kovinsko rinko zapaha od vrat na B- in C-stebričku, da nam omogoča čvrsto oporo predvsem pri izstopanju iz vozila. Ima nedrseč ergonomičen ročaj, zdrži pa obremenitve do 160 kg. Kompatibilna je z veliko večino osebnih avtomobilov, za njeno uporabo pa avtomobila ni treba predelovati ali prilagajati, le vrata odpremo in jo nataknemo. Handybar tehta slabega pol kilograma, spravimo pa ga lahko v predal za rokavice ali v predal na vratih, saj v dolžino meri dobrih dvajset centimetrov.

A to še ni vse: handybar lahko uporabimo tudi v primeru nesreče in z njim razbijemo steklo na vratih, z vdelanim rezilom celo prerežemo varnostni pas, ki se noče sprostiti oziroma odpeti. Stane okoli 30 evrov, najde pa se tudi podobne izdelke, ki stanejo kakega desetaka manj.