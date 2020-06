Pripravljeni na vročino?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V poletnem času se poveča možnost pikov čebel in drugih insektov.

Preprečite toplotni udar

Večina živali se rada nastavlja sončnim žarkom, a paziti moramo, da se ne pregrejejo.

Ne puščajte jih v avtu

Piki čebel, ugrizi kač

Odgovorno na počitnice

Poleti se marsikatera družina sooča z vprašanjem, kako poskrbeti za živali med dopustom. Nekatere potovanja dobro prenašajo in se na počitnice odpravijo z lastniki, za druge pa je to prevelik stres, zato je že pred počitnicami smiselno razmisliti o ustreznem varstvu. Če se odločimo, da bodo naši ljubljenčki na počitnice odšli z nami, se moramo dobro pripraviti na pot, da bo ta čim bolj varna in prijetna, ob odhodu v tujino pa moramo zanje pravočasno urediti vse dokumente, ki so potrebni za prečkanje meje.

Poletje večini živali ugaja in se z veseljem nastavljajo sončnim žarkom, a pogosto se temperature lahko povzpnejo kar krepko nad 30 stopinj Celzija, zato moramo paziti, da se ne pregrejejo. Zelo pomembno je, da imajo ves čas na voljo senco in zadostno količino sveže vode.Sprehode in aktivnosti prilagodimo oziroma prestavimo v zgodnje jutranje ure ali na večer, ko se nekoliko ohladi. Preden se odpravimo ven, je vedno priporočljivo preveriti tudi temperaturo sprehajalne površine, saj se, še posebno asfalt, poleti lahko tako segreje, da lahko povzroči opekline blazinic. Če so tla prevroča za notranjo stran našega zapestja, so prevroča tudi za stopala naših živali.Toplotni udar je posledica čezmernega dviga telesne temperature, ki lahko nastane zaradi prevelike telesne aktivnosti pri visokih temperaturah ali zaradi čezmerne izpostavljenosti vročini (v vozilu, na prostem brez zadostne sence in pitne vode). Še posebno ogrožene so kratkogobčne pasme.Tipični klinični znaki so močno sopenje, iz gobca viseč jezik, čezmerno slinjenje, oteženo gibanje, blede in suhe dlesni, lahko tudi bruhanje in nezavest. V najhujših primerih pregrevanje telesa lahko vodi v odpoved organov in smrt. Žival z znaki toplotnega udara je treba takoj premakniti v senco, ji ponuditi svežo vodo, jo začeti postopoma ohlajati in poiskati veterinarsko pomoč.V vročih poletnih mesecih se je vožnji ljubljenčka najbolje izogibati oziroma jih prevažamo v klimatiziranih vozilih, s seboj pa moramo vedno vzeti dovolj vode. V parkiranem avtomobilu se temperature že v nekaj minutah lahko tako dvignejo, da so nevarne za zdravje in lahko ogrozijo življenje, zato se puščanje živali v vročem avtu lahko tudi kaznuje.Toplo vreme ugodno vpliva tudi na življenje drugih živali, kot so kače in žuželke, ki jih je v tem letnem času v naravi kar precej. Če vidimo ali posumimo, da je ljubljenčka ugriznila kača, je treba nemudoma poiskati veterinarsko pomoč. Piki žuželk, kot so čebele in ose, lahko povzročijo bolečino, srbež in oteklino prizadetega predela, včasih pa se lahko pojavi alergijska reakcija.Še posebno nevarni so piki v predelu ustne votline, grla in žrela, saj je zaradi otekline lahko oteženo dihanje, v tem primeru moramo žival čim prej odpeljati k veterinarju.* Katja Zdovc je dr. vet. med.