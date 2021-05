Pripravite svoj dom na vroče poletje

Sobe v mansardi služijo različnim namenom, zato zahtevajo tudi različne rešitve za zaščito proti vročini. Tako boste tudi v vročih dneh ustvarili prijeten prostor za spanje, delo, učenje in celo za vadbo doma. Za vas smo razvili nabor rešitev, ki ponujajo ne le učinkovito zaščito pred poletno vročino, temveč tudi popolno zatemnitev in dodatno protihrupno zaščito.Kadar zunanje temperature narastejo, se tudi v bivalnih prostorih srečamo z neprijetno vročino, zato je dobro, da pravočasno poskrbimo za dodatno zaščito in izolacijo pred pregrevanjem – z zunanjimi roletami ali mrežastim senčilom. V podjetju VELUX smo razširili svojo linijo rešitev za zaščito proti vročini, da bi zadostili različnim potrebam in tudi denarnicam lastnikom mansard. Svetujemo vam, da preden se odločite za nakup, razmislite, kaj želite s senčenjem doseči.Želite preprečiti pregrevanje prostora ali s tem tudi zmanjšati količino svetlobe v prostoru in poskrbeti za izolacijo pred zunanjim hrupom? Kako pomembna sta za vas naravna svetloba in neoviran pogled skozi okno podnevi ali je najpomembnejše, da montaža zahteva kar najmanj napora?Več o tem si preberite TUKAJ Naročnik oglasnega sporočila je Velux