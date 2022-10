Pripravite pasjo garderobo

Temperature nas to jesen nedvomno razvajajo, a to še ne pomeni, da nas ne more presenetiti nenaden mraz. Naša garderoba je najverjetneje pripravljena na zimske izzive, kako pa ste poskrbeli za svojega štirinožnega prijatelja? Ne, pasja oblačila niso modna muha, ampak nujna zaščita pred vremenskimi razmerami, ki se jim žival sama ne zmore prilagoditi.

Obutev varuje občutljive tačke. FOTO: Miriam-doerr, Getty Images

Za večerne pohode je primerna obleka z odsevnimi šivi.

Nekatere pasme so vajene mrzlega okolja in je temu primerno njihov kožušček debelejši, nekaterim pa bolj dišijo toplejši kraji, zato nas drgetanje med sprehodom ne sme presenetiti. Psom z redkejšo in krajšo dlako in manj podkožnega maščevja je nujno zagotoviti toplo obleko! Takšni so denimo hrti, doge, čivave in številne druge manjše pasme, upoštevati pa je treba tudi starost našega najboljšega prijatelja, saj je prekrvitev pri starejših živalih občutno počasnejša, odpornost pa oslabljena, siceršnje zdravstveno počutje, morebitne okoliščine, zaradi katerih obilneje izgublja dlako in mu ta ne zagotavlja več zadostne zaščite pred mrazom, vetrom in vlago. Prav tako je nesmiselno oblačiti pse, ki dodatne zaščite ne potrebujejo, kot so malamuti, haskiji, bernardinci in drugi predstavniki krepkih in nizkih temperatur vajenih odpornih pasem.

Tudi vaš pasji ljubljenec mora biti pripravljen na snežne razmere! FOTO: Alexei_tm, Getty Images

Pri nakupu naj bo zraven

Pri nakupu se posvetujmo s strokovnjakom, obleka se mora namreč psu povsem prilegati, tako da ga ne omejuje pri gibanju. Pretesna je neudobna, ohlapna pa nerodna. Obleka ne sme ovirati opravljanja potrebe, igre, teka in vseh drugih navad našega ljubljenca, zato naj se pridruži ob nakupu in izdelek najprej pomeri. Ključni so obseg vratu, prsnega koša v najširšem predelu in hrbtna dolžina od vratu do pasu, pri izbiri pa se posvetujemo glede primernega materiala, ki naj bo topel, nepremočljiv in preprost za vzdrževanje. Če se s svojim najboljšim prijateljem tudi v mrzlih dneh radi odpravimo na dolge pohode, poskrbimo za ustrezne odsevne dodatke, ki bodo poskrbeli za varnost našega ljubljenca, ali pa izberemo kar oblačilo z odsevnimi šivi.

Tudi obutev prav pride!

Odveč ni niti obutev za občutljive tačke, če se želimo ogniti neželenim poškodbam in neudobju zaradi ledu in grobih površin, tako rekoč obvezna pa je med okrevanjem po poškodbi tac, da se prepreči morebitna okužba rane.