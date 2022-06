Pripravimo vrt na počitniško odsotnost

Vrtnim rastlinam smo ves čas do začetka poletja posvečali veliko pozornosti, in ker vročina ne popusti, je bila naša glavna skrb zalivanje. Čeprav se veselimo njihovega napredka in pridelka, pa to ne sme biti razlog, da bi se odpovedali poletnim počitnicam. Preberite, kako jih lahko pripravite, da bodo samostojnejše.

Več na deloindom.si.