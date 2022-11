Priprave na Martinovo: v znamenju vina in jeseni (FOTO)

Naslednji konec tedna bo v znamenju praznika vina, ki ga bodo mnogi slavili na množičnih martinovanjih na prostem ali si privoščili martinovo pojedino v kateri od restavracij oziroma gostiln. V slavnostno restavracijo pa lahko spremenimo tudi domačo jedilnico in povabimo prijatelje ali pa si Martinovo večerjo privoščimo v krogu družine ali zgolj v dvoje. Da bo vzdušje res praznično, poskrbimo tudi za pogrinjek in okrasitev mize, tako bo pojedina še bolj slastna, razpoloženje pa veselo. Pri okrasitvi jedilne mize izberemo jesenske barve in motive ali pa vinske.

Preprost okras so zamaški v kozarcu. FOTO: Oska25/getty Images

Med slednje spadajo plutovinasti zamaški, grozdje in listi trte ter temno modri in zeleni odtenki. Če smo od lanskega martinovanja pridno zbirali plutovinaste zamaške, z njimi napolnimo karafo, večjo okrasno skledo ali vazo, lahko tudi kakšen vinski kozarec, nekaj pa jih razporedimo po mizi. Dodamo kakšen list vinske trte, podstavke iz plutovine in pogrinjke v nevtralnih barvah, dobra izbira je denimo juta. Tisti z ustvarjalno žilico lahko iz papirja izdelajo kakšen grozd in ga dodajo k aranžmaju. Potrebujemo dovolj papirja, ki naj bo čim bolj tanek, da ga bo lažje zmečkati v kroglico in se ta pozneje ne bo razprla.

Ko imamo dovolj kroglic, jih zlepimo v obliko grozda, počakamo, da se lepilo posuši, in pobarvamo s tempera ali akrilnimi barvami. Po želji dodamo še kakšen list, ki ga izrežemo iz tršega papirja, ter vitico, ki jo oblikujemo iz enakega papirja kot grozdne jagode, le da trak posvaljkamo med prsti in ga nato nekajkrat zavrtimo, dokler ne dobimo želene oblike. Takšne grozde lahko nato uporabimo na ogromno načinov: z njimi okrasimo vhodna vrata ali stene, jih obesimo na strop ali razporedimo po mizi, pladnju in podobno.

Pri okrasitvi izberemo jesenske barve in motive ali pa vinske.

Če se odločimo za jesensko okrasitev, izberemo oranžne, rjave, rdeče in rumene odtenke pogrinjkov ter okrasja. Iz buč, jabolk, storžev, želodov, jesenskega listja, kostanja in preostalih darov narave izdelamo aranžma, ki je lahko podolgovat, okrogel, visok ali nizek, odvisno od velikosti in oblike mize, ter ga postavimo med pogrinjke. Goste bomo še posebno navdušili, če listje uporabimo kar namesto pogrinjkov, le dovolj lepe in velike bo treba najti. Dodamo še svečo z vonjem po cimetu, vanilji ali kuhanem vinu ter tako ustvarimo prijetno in toplo vzdušje.

Grozdi iz papirja FOTO: Youtube