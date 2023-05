Primeš in naložiš: poglejte, kaj zmore ta večnamenski stroj (FOTO)

Teleskopski nakladalniki so ena izmed vrst traktorjev; uvrščajo jih tudi med dvoriščne traktorje, saj so v osnovi namenjeni prenosu in nakladanju tovora na kmetijskem dvorišču. Primerni so zlasti za dela, kjer je med nalaganjem in odlaganjem tovora velika višinska razlika.

Ekstra nakladalnik

Britanski JCB je od leta 1977 pionir na področju koncepta teleskopskega nakladalnika. Zdaj imajo v ponudbi kmetijskih serije agri, agri super, agri xtra in agri pro; predstavljamo model JCB agri xtra 536-95. Vgrajen ima 4,8-litrski motor JCB dieselmax, ki ima 112 kW (150 KM) nazivne moči pri 2200 vrt./min, razvije pa 600 Nm navora. Maksimalna hitrost vožnje je 40 km/h. Teleskopski nakladalnik ima 8,82 tone, visok je 2,49 metra in širok 2,34 metra. Dolžina do delovnega priključka na teleskopski roki je 4,99 metra, obračalni krog pa 3,7 metra.

Regenerativna hidravlika izkorišča gravitacijske sile za hitrejše spuščanje in približevanje teleskopske

roke.

Kabino ima nameščeno na levi strani, na desni je teleskopska roka. Zaradi teleskopske roke imajo delovna orodja nastavljiv doseg. Ima lahko različna delovna orodja (priključke), kot so vilice, klešče, zajemalke itd. Maksimalna višina dviga teleskopske roke je 9,5 metra, maksimalna kapaciteta pa 3,6 tone. Največji doseg teleskopske roke je 6,52 metra. Kapaciteta nakladalnika je pri največjem dosegu roke 575 kg.

Hitra menjava priključkov

V paketu opreme JCB smart hydraulics je vključen regenerativni hidravlični sistem. Regenerativna hidravlika izkorišča gravitacijske sile za hitrejše spuščanje in približevanje teleskopske roke. Pritisk hidravličnega sistema lahko sprostimo ali iz kabine ali od zunaj, kar omogoča hitro in varno menjavo kmetijskih priključkov. Regenerativna hidravlika izkorišča gravitacijsko silo za zmanjšanje prekomernih vrtljajev motorja. Ta paket pametne hidravlike izboljša čas delovnega cikla in zmanjša porabo goriva. Dušenje na koncu teleskopske roke izboljša zadrževanje materiala v zajemalki in poskrbi za bolj gladek delovni cikel. Nova dodatna oprema chassis sway omogoča hidravlično izravnavo sprednje osi za natančno razporeditev obremenitve. Hidravlični sistem deluje pri 240 barih tlaka in pretoku 140 l/min.

Brez strahu glede stabilnosti

V kabini je opremljen z diagramom možnega bremena glede na raztegnjenost (doseg) in višino teleskopske roke. Breme, ki ga lahko prenaša, se manjša z večjo raztegnjenostjo (dosegom) teleskopske roke in z njeno višino.

Večnamenski stroj Teleskopski nakladalnik JCB agri xtra pride prav na velikih kmetijah ali pri tistih, ki opravljajo storitve s kmetijsko mehanizacijo, uporablja pa se ga lahko tudi v drugih gospodarskih panogah.

Teleskopski nakladalniki morajo imeti v evropski skupnosti vgrajen avtomatski avdiovizualni opozorilni sistem vzdolžne stabilnosti (OMD), ki sprejema signal senzorja obremenitve na zadnji osi. Ta sistem neprekinjeno spremlja vzdolžno stabilnost stroja in operaterja vseskozi opozarja na trenutno stabilnost.

Zelo prav pridejo tudi sredi polja, ko z njimi spuščamo mineralna gnojila iz jumbo vreče v sprednji zalogovnik.

Sistem za ugotavljanje preobremenitve OMD (overload measuring device) opozori traktorista v primeru zmanjšanja vzdolžne stabilnosti.