Primerno za začetnike: mehak kaktus za ljubitelje eksotike (FOTO)

Znanje šivanja je izjemno priročno, saj si lahko tako sami popravimo poškodovana oblačila ali prekrojimo tista, ki nam niso več prav. S tem naredimo nekaj dobrega za okolje, saj proizvedemo manj odpadkov, in tudi za stanje na bančnem računu. Izdelamo si lahko tudi povsem unikatne kose, ki jih ne bo imel nihče drug, opremimo dom čisto po svojem okusu ter sami izbiramo barve in materiale. Šivamo lahko še veliko drugega kot oblačila, zavese, prte in blazine, denimo okrasje za otroško ali katero drugo sobo, ki je tudi prisrčno darilo, ker ga bomo izdelali sami in s srcem, pa ga bo obdarovanec toliko bolj vesel. Ljubitelje narave, poletja in eksotičnih dežel razveselimo z mehkim kaktusom, odvisno od tega, kam ga želimo postaviti, prilagodimo obliko. Lahko denimo nadomešča živo rastlino, v tem primeru naj bo večji, dodamo cvetlični lonček, ali pa ga v manjši različici postavimo na mizo, kaktus brez lončka bo kot okrasna blazina popestril sedežno garnituro ali posteljo.

Potrebujemo zelen filc, zelen sukanec, polnilo, škarje, krojaško kredo ali svinčnik, lepilo in šivalni stroj.

Za večjega potrebujemo štiri metre zelenega filca, zelen sukanec, malo belega filca, s katerim bomo obložili »cvetlični lonček«, polnilo, škarje, krojaško kredo ali svinčnik, šivalni stroj in lepilo. Za cvetlični lonček lahko uporabimo pleteno košaro, vrečo ali kaj drugega, kar se nam zdi primerno, da je le dovolj veliko in stabilno. Kaktus bomo sešili iz več delov, najprej jih narišemo na zeleni filc. Potrebovali bomo šest glavnih podolgovatih kosov, ti bodo najdaljši in najširši, dva nekoliko krajša in ožja kosa, ki sta sicer po obliki enaka velikim, in dva še nekoliko krajša in ožja, prav tako podobna večjim.

Darila, ki ga izdelamo sami in s srcem, bo obdarovanec toliko bolj vesel.

Za kaktusove izrastke izrežemo po dva srednje velika in dva manjša kosa, vsi naj bodo na eni strani ukrivljeni. Zdaj po dva od največjih kosov prišijemo skupaj, da namesto šestih dobimo tri kose, nato prišijemo skupaj še vse tri pare. Dobili smo glavni del kaktusa, ki mora biti okrogel, na vrhu nekoliko zašiljen, na spodnji strani pa je ostala večja luknja. Skoznjo natlačimo polnilo, da bo kaktus stal pokonci. Uporabimo lahko vato ali katero drugo polnilo, ki ga kupimo v trgovinah s šiviljskimi pripomočki ali pripomočki za ustvarjanje. Lahko se zgodi, da se bo kaktus kljub temu nagibal ali mečkal, v tem primeru med polnilo potisnemo palico, ki naj bo dolga enako, kot je velik kaktus. Uporabimo denimo ročaj metle. Odprtino na koncu zašijemo. Zdaj izdelamo še kaktusove izrastke. Izberemo po en raven in en ukrivljen kos enake velikosti ter ju sešijemo skupaj, ponovimo še z drugima dvema. Nato sešijemo skupaj še pare enakih velikosti, a pazimo, da na spodnji strani pustimo odprtino, skozi katero bomo izrastka napolnili s polnilom. Odprtini nato zašijemo in izrastka prišijemo po enega na vsako stran glavnega kaktusa. Za to bomo potrebovali šivanko, saj s šivalnim strojem ne bo šlo.

Manjši iz dveh delov Za manjši kaktus, ki ga uporabimo denimo kot obesek za ključe, ne potrebujemo toliko kosov kot za velikega, dovolj bosta dva, sprednji in zadnji, ki ju narišemo in izrežemo v končni obliki, torej skupaj z izrastki. Na enak način lahko sešijemo okrasno blazino, le kosi naj bodo večji.

Kaktus je končan, treba ga je le še postaviti v košaro ali vrečo. Da se ta ne bo prevračala, vanj nasujemo kamne, če bo stal v otroški sobi, uporabimo čim bolj gladke in okrogle, sicer se lahko kdo zbode, namesto kamnov je primerna tudi mivka, ali pa na dno zgolj postavimo nekaj dovolj težkega, kar bo delovalo kot utež. Ko je kaktus na svojem mestu, odprtino košare zapremo z belim filcem, ki ga izrežemo v obliki kroga, na sredini izrežemo luknjo za kaktus ter tkanino z lepilom za tkanine ali, še bolje, s pištolo za vroče lepilo prilepimo na notranjo stran košare ter tudi na kaktus. Ta je zdaj končan in ga lahko postavimo na želeno mesto oziroma podarimo, lahko pa se še malce poigramo in ga okrasimo. Nanj denimo prišijemo zelene perlice, ki bodo predstavljale bodice, dodamo kakšen cvet iz blaga, kaktusi namreč tudi cvetijo, ali pa mu ustvarimo obraz. V prodajalnah za ustvarjalce kupimo plastične oči, usta izrežemo iz rdečega filca. Če nam je ostalo kaj belega, izrežemo še zob ali dva. Vse elemente na kaktus prilepimo z vročim lepilom.

Izdelava ni zapletena. FOTO: Drouk/Getty Images

Ljubek dodatek za otroško sobo FOTO: Instagram

Šivanje je priročna veščina. FOTO: Leonidkos/Getty Images