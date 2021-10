Priljubljena slovenska blogerka o tem, kako je, ko te slaba samopodoba v življenju 'bremza'

ni le kulinarična blogerka, ampak predvsem mama in ženska, ki se zelo dobro zaveda, da ima dan le 24 ur, zato je včasih težko uskladiti vse svoje obveznosti. Ko je postala mama, se ji je svet obrnil na glavo – podobno kot marsikateri ženski. »Večino časa ne vem, kateri datum je danes in kdaj sem nazadnje zalila tisto eno živo rastlino, ki jo naša družina premore,« je zapisala na svojem blogu. Z namenom, da drugim mamicam olajša pripravo zdravih obrokov za malčke in jim pokaže, da otroška prehrana ni nujno dolgočasna, je pripravila pravo zakladnico receptov – na njenem blogu jih namreč najdete več kot 200.Več preberite TUKAJ