Priljubljen izletniški cilj v Posavju: na vrhu vetrna roža in prelep razgled (FOTO)

Eden najbolj priljubljenih izletniških ciljev v Posavju je 948 metrov visoka Lisca. Gor vodi vrsta markiranih poti, a tista najbolj običajna je iz vasi Breg. Iz Zasavja ali Celja se odpeljemo v Zidani Most in od tam nadaljujemo proti Sevnici. Pri mostu čez Savo se usmerimo proti vasema Loka in Breg. Zapeljemo se skozi Breg in parkiramo na bližnjem parkirišču.

Kolovoz nas usmeri v klanec. Kar lep čas se vzpenjamo, nato pa strmina popusti in stopimo na travnike v okolici Razbor. Prečkamo vas in pred nami se odpre pogled na kopasti vrh Lisce. Globoko pod nami je dolina reke Save, danes je njen tok zajezen s številnimi elektrarnami.

Na drugi strani vasi spet stopimo v gozd in pot znova postane strma. Na sredini pobočja se markirana pot za trenutek poravna. Običajno podeželske cerkvice stoje na vrhovih, cerkvica svetega Jošta pa je umeščena sredi pobočja. Je tipična baročna cerkvica iz 17. stoletja. Z vseh strani jo obdaja gozd, tako da pravega razgleda pravzaprav ni.

Ponj se moramo odpraviti prav na vrh Lisce. Še dobre pol ure grizenja kolen in tik pod vrhom se pot zravna. Prečkamo širen travnik in na drugi strani vidimo več zgradb. Najprej je to Zmajevo vzletišče, zelo priljubljeno vzletišče zmajarjev in jadralnih padalcev. Še nekaj korakov stran pa Jurškova in Tončkova koča prav pod vrhom. Do tu potrebujemo dve uri hoda. Po ovinkasti cesti po pobočjih Lisce pa se da priti do vrha kar z avtomobilom.

Prečkamo še otroško igrišče in se povzpnemo na vrh, kjer nas pričakata vetrna roža, ki nam pokaže gore v okolici, in vremenski radar, eden najpomembnejših pri nas. Pa tudi prelep razgled. Vidi se po vsem Posavju, na Snežnik na vzhodu, daleč na severu so Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke.

Lisca je priljubljen izletniški cilj, pravi magnet za obiskovalce iz celotnega Posavja in vse Slovenije, saj je najlepši razglednik v okolici.

Na Lisci

Pod vrhom

Po gozdu

