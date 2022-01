Prikupno in zmogljivo: galaxy watch 4 (FOTO)

​Nosljive naprave so postale pomemben del ponudbe proizvajalcev sodobne elektronike, še posebno pametnih telefonov. Prav vsa velika imena pametne telefonije izdelujejo brezžične slušalke in pametne ure, ki dopolnjujejo sposobnosti njihovih primarnih izdelkov.

Samsung galaxy watch 4 je zelo luštna in uporabna ura. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Med njimi je tudi južnokorejski velikan Samsung, ki je letos predstavil že četrto generacijo svoje pametne ure galaxy watch.

Dve uri, štiri velikosti

Nova ura sliši na ime samsung galaxy watch 4, na voljo pa je v dveh modelih (watch 4 in watch classic), pri čemer sta obe na voljo v dveh velikostih (44 in 40 mm ter 46 in 42 mm). Na test sem prejel model galaxy watch 4 s 40-milimetrskim premerom in v ljubki damski rožnato zlati barvi.

Gre za simpatično urico iz aluminija z gumijastim športnim paščkom. V nasprotju s prejšnjimi Samsungovimi pametnimi urami je ne poganja Samsungov operacijski sistem tizen, ampak wear, ki ga je Samsung razvijal skupaj z Googlom. Zadeva teče gladko in omogoča nalaganje več aplikacij kot prej. Fino je tudi to, da se združljive aplikacije samodejno namestijo na uro, ko jih naložimo na telefon. In ko je telefon v bližini, lahko z uro (tudi z gibi, kadar je telefon povezan s pametnimi slušalkami galaxy buds) sprejemamo ali zavračamo klice.

Analiza treninga

Samsung je dal tudi pri tej uri velik poudarek »zdravstvenim« funkcijam. Galaxy watch 4 je opremljena z novim senzorjem bioactive, ki upravlja tri senzorje: optični merilnik srčnega utripa, električni merilnik srčnega utripa in analizator bioelektrične upornosti.

Novi senzorji na spodnji strani

Slednji nam izmeri telesno sestavo, se pravi, da nam poda oceno, koliko mišic in kosti imamo, kakšna je naša bazalna presnova ter kolikšen je delež vode in maščobe v telesu. Urica zna poleg tega narediti elektrokardiogram in izmeriti krvni tlak; pri slednjem je treba uro prej skalibrirati s klasičnim merilnikom krvnega tlaka. Ura prepozna celo vrsto športov in nam na koncu ponudi podrobno analizo treninga, še natančnejšo pa si lahko ogledamo v aplikaciji Samsung health, kjer se shranjujejo tudi vse opravljene meritve EKG in krvnega tlaka.

Nova moč

Da vse lepo deluje, skrbi novi Samsungov dvojedrni procesor exynos W920 z 1,5 GB delovnega pomnilnika in 16 GB shrambe, od katere je okoli sedem gigabajtov na voljo za uporabnika (preostalo zavzame novi operacijski sistem). Seveda ima ura tudi bluetooth, wifi in NFC-vmesnik za povezovanje ter odlično podporo za različne satelitske navigacijske sisteme.

Vse skupaj je zapakirano v lahkem ohišju, ki je odporno proti vodi in prahu po standardu IP68 (zdrži do pol ure meter in pol globoko) oziroma je vodoodporno po standardu 5 ATM, kar pomeni, da lahko gremo z njo plavat v bazen ali morje, seveda pa se ne smemo potapljati.

Dobra cena

Galaxy watch 4 je krasna pametna ura, ki ima le eno slabost, in to je ne ravno silna baterija, ki zdrži dva do tri dni, pod pogojem, da ne športamo preveč in ne uporabljamo GPS-navigacije. A takšno je življenje baterij pri večini pametnih ur, razen pri Huaweijevih, ki za nekaj manj funkcij in nadgradljivosti ponujajo tja do deset oziroma štirinajst dni uporabe.

Zdravstvene funkcije so dodelane in uporabne.

Po drugi strani ima galaxy watch 4 morje uporabnih funkcij, in to za nižjo ceno kot doslej. Za rožnati model s 40 mm premera je treba pri nas odšteti od 229 do 269 evrov, najdražji in največji (moški) model pa se najde že za 350 evrov. In Samsung vsem kupcem, ki se po nakupu registrirajo na spletu, do konca leta podarja dva enostavno zamenljiva paščka.