Prikupni citroënček (FOTO)

Preseneča s prostorom

Prtljažnik s 300 litri je povsem spodoben.

Motorček

Počutje v kabini je zelo udobno, položaj za volanom pa odličen.

Dobra oprema

Citroën C3 shine 1.2L puretech 83 Citroën C3 shine 1.2L puretech 83

Motor: trivaljni bencinski

Gibna prostornina: 1199 cm3

Največja moč: 61 kW (83 KM) pri 5750 vrt./min.

Največji navor: 118 Nm pri 2750 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 5-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1078 kg

Mere (D/Š/V): 3996/1749/1474 mm

Medosna razdalja: 2539 mm

Prostornina prtljažnika: 300–922 l

Posoda za gorivo: 45 l

Najvišja hitrost: 169 km/h

Pospešek do 100 km/h: 14,9 s

Poraba goriva (po WLTP): 5,5 l/100 km

Izpust CO2 (po WLTP): 123 g/km

Uradni zastopnik: C Automobil Import

Maloprodajna cena: 15.870 evrov (s popustom 13.191,70 evra)

Euro NCAP: *****

Citroën C3 je bil že prej zelo zanimiv avto, ob najnovejši stilski prenovi pa je res hudo simpatičen. Zunanji videz je nadvse sodoben in atraktiven, a ne pretirano futurističen, po obliki malce spominja na križanca, čeprav gre za klasični mali mestni avtomobil, spremenili so tudi stransko gumijasto zaščito na vratih in mu dali nekaj novih, večjih modnih poudarkov in tudi drugačne luči. Zelo dobrodošlo je, da ima tudi zadaj stalno prižgane led-luči. Na voljo je skoraj sto barvnih kombinacij in naša testna modra s črnimi dodatki (tudi lita platišča so bila črno-srebrna) je bila zelo všečna. In tokrat smo dobili testni avto v kombinaciji motorizacije in opreme, ki naj bi bila najbolj priljubljena med našimi kupci (testna vozila za novinarje so po navadi precej našminkana in nabildana).Citroën C3 je krajši od štirih metrov, a znotraj je lepo prostoren. Na sprednjih sedežih se zelo udobno sedi, prostora je dovolj, le pri izstopu iz vozila morajo višjerasli malce popaziti, da s frizuro ne podrgnejo po okvirju vrat. Volan je nastavljiv po višini in globini in tudi večji vozniki lahko najdemo dober položaj, česar za vse francoze ne bi mogli trditi. Voznikovo okolje je kombinacija analognega in digitalnega, z velikim za dotik občutljivim zaslonom; ostalo je le še nekaj malega tipk. Tudi zadnja klop je prijetno udobna, v prtljažniku pa je na voljo povsem spodobnih 300 litrov prostora; če podremo sedeže, ga je skoraj za kubik. Francoski oblikovalci so poskrbeli za vrsto prikupnih rešitev, kot so domiselna oblika zračnikov, ročke oziroma usnjeni pasovi na vratih.Atmosferski bencinski 1,2-litrski trivaljnik s 83 konjskimi močmi in petstopenjskim ročnim menjalnikom je motor za umirjeno vožnjo; z njim ne bomo prav veliko prehitevali, še posebno na avtocesti ne. Tudi podvozje je nastavljeno za mehko, umirjeno vožnjo; neravnine niso nikakršen problem. Se pa bo v nižjih vrtljajih dobro slišal značilni zvok trivaljnika, medtem ko bo na avtocesti pri 130 km/h, ko se bo motor vrtel pri skoraj 4000 vrtljajih na minuto, že kar malce hrupno. So pa gibi menjalnika kratki in natančni, kar pa tudi nekaj šteje. In ker so prestavna razmerja precej dolga, se da voziti precej varčno; na testu je poraba znašala dobrih šest litrov na sto kilometrov, zagotovo pa se jo da še znižati.Na splošno je bil testni C3 lepo opremljen: samodejna klimatska naprava, tempomat, sedempalčni infozabavni zaslon, digitalni radio DAB, samodejni brisalci, parkirni senzorji zadaj in električna zložljiva vzvratna ogledala spadajo že v serijsko opremo, doplačati pa je bilo treba kovinsko barvo, notranjo in strešno dekoracijo, prednje parkirne senzorje, zatemnjena zadnja stekla, barvni paket z belimi dodatki in črna 16-palčna lahka platišča. Infozabavna enota, ki je na srečo obdržala vrtljiv gumb za glasnost, omogoča tudi povezljivost s pametnimi telefoni prek protokolov Apple carplay in Android auto, s čimer lahko poslušamo in pretakamo glasbo s telefona, predvsem pa lahko izkoristimo navigacijo. Cena avtomobila je tako zrasla na 15.870 evrov, a z vsemi popusti se ga da dobiti že za 13.191,70 evra, kar pa je zelo privlačno.