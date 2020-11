Priključno in prostorno

Zelo dostojna konjenica

V notranjosti je največji adut prostornost.

Soliden e-doseg

Poraba in polnjenje

62 km na elektriko obljublja Škoda, realno jih je nekaj manj.

Prostora je na pretek

Škoda super combi style iV 1.4 TSI PHEV



Motor: štirivaljni turbobencinski

Gibna prostornina: 1395 cm3

Največja moč: 115 kW (156 KM) pri 3500–4000 vrt./min.

Največji navor: 250 Nm pri 1550–3500 vrt./min.

Elektromotor: 85 kW (115 KM), 330 Nm navora, baterija 13 kWh

Sistemska moč: 160 kW (218 KM)

Sistemski navor: 400 Nm

Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1730 kg

Mere (D/Š/V): 4862/1864/1477 mm

Medosna razdalja: 2841 mm

Prostornina prtljažnika: 510–1950 l

Posoda za gorivo: 50 l

Največja hitrost: 214 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 7,7 s

Poraba goriva po WLTP: 1,5 l/100 km

Izpust CO2 po WLTP: 35 g/km

Uradni zastopnik: Porsche Slovenija

Maloprodajna cena: 36.957 evrov (testno vozilo 41.133 evrov)

Euro NCAP: *****

V poplavi električnih vozil se precej manj omenja priključne hibride, čeprav so zelo dobra rešitev. Še posebno če vsak dan opravite okoli petdeset kilometrov. Škoda superb combi zato ni zanimiva samo zaradi nadstandardne prostornosti, ampak tudi zaradi nove pogonske možnosti.Pogonska zasnova je sestavljena iz 1,4-litrskega bencinskega motorja (115 kW/156 KM) in električnega motorja (85 kW), kar skupaj znese zelo dostojnih 218 konjskih moči (160 kW). Vozni občutki so na zelo visoki ravni; pri vožnji skozi ovinke je avtomobil stabilen, dobro se počutijo tudi sopotniki. Do stotice potrebuje 7,7 sekunde, najhitreje se pelje pri 214 kilometrih na uro, za prenos moči skrbi šeststopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama.Pogon je v tej različici le na prednji kolesi. Na voljo so trije vozni programi. Športni, ki s polno močjo povezuje oba pogona, hibridni, pri katerem sistem elektronsko prilagaja delovanje obeh motorjev, in električni (dokler je dovolj energije).Litij-ionski akumulatorji z zmogljivostjo 13 kWh so pospravljeni pred zadnjo premo. V teoriji naj bi hibridni sistem omogočal kar 930 kilometrov dosega. Od tega samo na elektriko 62 kilometrov, vendar je praksa potrdila, da je resnični doseg pri okoli 45 kilometrih s polno baterijo, nekaj električnih kilometrov pa lahko pridobite z rekuperacijo energije med zaviranjem in varčno vožnjo.Poraba bencinskega goriva je znašala od štiri do pet litrov na sto kilometrov. Kljub temu se lahko precej dolgo izogibate bencinski črpalki, če doma (ali v službi) polnite baterijo. Moje povprečje prevoženih kilometrov na dan je okoli šestdeset, baterijo sem napolnil čez noč, zato sem uporabljal skoraj izključno električno energijo.Polnjenje baterije na običajnem hišnem 2,3 kW priključku sicer traja pet ur, električna vtičnica je skrita v sprednji maski. Pri tem izpostavljam, da se mi v dveh primerih baterija ni napolnila do konca, enkrat pa sploh nič. Pri naslednjem polnjenju nikoli ni bilo težav.Veliko suberbov kupijo podjetja za svoje zaposlene. Če ti redno polnijo baterijo, je priključni hibrid nedvomno koristen, vendar izkušnje s terena kažejo, da uporabniki električne kable radi pozabijo v prtljažniku in se vozijo samo na bencinsko gorivo.Vse drugo je pri superbu znano. Prostora za potnike je veliko. Četudi imata sprednja potnika sedež pomaknjen povsem nazaj, lahko zadaj še vedno gosposko sedijo tudi dvometraši. Karavanska različica dodaja velik prtljažnik – 510 litrov.Ob vseh najmodernejših voznih pripomočkih si grajo zasluži zasnova zadnje kamere, saj je bila slika med dežjem zaradi kapljic povsem neprepoznavna.