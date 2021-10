Prijazni do pand in Slovencev

Cesarjev paviljon je središče živalskega vrta. FOTO: Ciril I. Fon

Flamingi se vedejo kot nekdanja gospoda Schönbrunna. FOTO: Ciril I. Fon

Slovenec uradni fotograf Uradni fotograf dunajskega živalskega vrta je tudi Slovenec Danijel Zupanc iz Železne Kaple na avstrijskem Koroškem. Kot enega svojih adutov za mojstrske fotografije je tudi med oglaševalci priznani mojster izpostavil potrpljenje ob čakanju na pravi trenutek: »Le s pravo mero potrpljenja lahko naredimo vrhunski posnetek živali, pa naj bo za aparatom profesionalec ali le ljubiteljski fotograf.«

Živalski vrt je eden redkih, ki mu je Kitajska zaupala par pand.

Prvi slon je na Dunaj prispel leta 1770. FOTO: Ciril I. Fon

Dunajski živalski vrt ponuja na ogled približno 8500 živali več kot 700 vrst. Prvega slona so na Dunaju imeli leta 1770, pred več kot dvesto leti so gostili prve kenguruje, polarnega medveda, hijene in žirafo. Ob živalskem razkošju so se usmerili tudi v rastlinsko raznovrstnost in vrt postopoma razširili do današnje velikosti 17 hektarjev, zato si za ogled le vzemite ves dan. Jeseni bodite pozorni na zapiralni čas (17.30), pozimi je čas obiska še za uro krajši. Težava je premalo parkirnih mest ob vhodih v Schönbrunn, zato priporočajo uporabo alternativnih prevoznih sredstev. Napačno parkirana vozila redarji označijo, vlečna služba pa odpelje.Zaradi obsežnosti kompleksa je več kot priporočljiva uporaba zemljevida z lokacijami živali, infrastrukturo in urnikom hranjenja. Zemljevid je brezplačen in je na voljo na blagajnah in stojnicah v živalskem vrtu. Vseeno pa se po kompleksu ni težko orientirati, saj je središče vsega Kaiserpavillon iz leta 1752, danes preurejen v čudovito restavracijo s freskami. Do njega vodijo prav vse poti v živalskem vrtu. Nekaj truda, ki se mu lahko izognete z uporabo vlakca, je potrebno le ob vzponu k Tirolski hiši, kjer so razstavljene domače živali in vam ponudijo tudi kozji jogurt in druge mlečne izdelke.Presežek dunajskega živalskega vrta so orjaški pande. »Naš živalski vrt je eden redkih, ki mu je Kitajska v oskrbo zaupala parček pand. Smo edini v Evropi, ki živalsko vrsto pred izumrtjem vzrejamo na naraven način,« povedo v ZOO Schönbrunn. V vrtu so se rodile pande Fu Long (2007), Fu Hu (2010) in Fu Bao (2013), nato pa je medvedka Yang Yang pred petimi leti postala celo prva samica pande v človeški oskrbi, ki je brez pomoči vzgojila dvojčka Fu Feng in Fu Ban.V živalskem vrtu je več paviljonov s terariji in akvariji, hiša opic, izjemno zanimiva je večnadstropna hiša deževnega gozda. V polariju so doma tjulnji in pingvini, ob polariju stoji severna katedrala, domovanje severnih medvedov, in učni center o Antarktiki in Arktiki. Če še ne veste, zakaj polarni medvedi ne jedo pingvinov, boste v dunajskem živalskem vrtu to zagotovo dognali. Izjemnost obiska ni le ogled redkih živalskih vrst, temveč tudi čudovita priložnost za nabiranje znanja.Še to: na spletnih straneh vas pozdravijo in seznanijo z vsem potrebnim tudi v slovenščini.