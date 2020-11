Prijateljica krava

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO So družabne živali. FOTO: Jazzlove/Getty Images

Krava je odrasla samica goveda, samec je bík, skopljen vol, mladiču rečemo tele,

Krave ne marajo biti same, saj so zelo družabne živali in imajo v svoji čredi tudi najboljšo prijateljico. Če ju kdo loči, je to zanje zelo stresno in pokažejo jasne znake žalosti. Znanstveniki so odkrili, da imajo super spomin, prepoznavajo in si zapomnijo obraze: večkrat se je že zgodilo, da so tekle pozdravit obiskovalce, ki jih že dolgo niso videle. Zlasti si zapomnijo posameznike, ki so jih crkljali. Bolj ko jo kmet neguje in skrbi zanjo, več mleka bo dala.Krave stojijo in tudi ležijo, do 14-krat na dan vstanejo in ležejo. Okoli deset ur preživijo leže. Pogosto jih vidimo prežvekovati, do osem ur na dan prežvekujejo, čeljust premaknejo okoli 40.000-krat na dan; imajo štiridelni želodec, jedo travo, nikoli mesa, saj so vegetarijanke, pozimi pa seno. Kadar se pasejo ali počivajo, so vedno v istem položaju: sever-jug, je pokazala nemška študija. Zakaj tako, ne vedo, a zdaj veste, da vam lahko krava služi kot nekakšen kompas. Te živali dobro vidijo, imajo panoramski vid, morebitne napadalce lahko zagledajo z vseh kotov.Mukajo, to vemo, pa ste tudi vedeli, da se njihovo mukanje razlikuje glede na območje, kjer živijo? Hindujci verjamejo, da so svete živali, da jih je treba ščititi, se jim klanjati. Danes naj bi na svetu živelo okrog 1,4 milijarde glav goveda. Cikasto govedo ali cika je avtohtona slovenska pasma, nekoč zelo razširjena na Gorenjskem in Tolminskem.