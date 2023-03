Prihodnjič, ko boste sadili semena, upoštevajte ta trik

Počasi pričenjamo z delom na vrtu in temperature so že dovolj visoke, da se lahko lotimo zasaditve. Nekateri se boste v prihodnjih dneh verjetno odpravili v vrtne centre in kupili sadike, bolj izkušeni pa slednje vzkalili kar sami iz semen. V trgovinah je mogoče kupiti semena za najrazličnejše rastline. Lahko jih posadimo direktno na vrt, da bi se izognili tveganju, da jih pojedo ptice ali pa da iz kakšnega drugega razloga v zemlji ne bi vzklila, jih pogosto najprej posadimo v manjše lončke in tako lažje nadzorujemo njihovo kalitev.

Več na deloindom.si.