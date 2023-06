Prihajata električna elana

Elan je doslej že ponujal kolesa, ki pa so bila v celoti pripravljena s pomočjo drugega partnerja. Zdaj bodo vstopili tudi v segment električnih gorskih koles, kjer so dejavni sami. Konkretno gre za dva modela: prvi je polno vzmeteni elan trailmaker, ki ima elegantno skrit električni pogon priznanega proizvajalca Fazua (od nedavnega v lasti Porscheja). Trailmaker se uvršča v kategorijo vsegorskih koles za zahtevnejše terene. Aluminijasti okvir (teža celotnega kolesa je nekaj manj kot 22 kg) je na voljo v vijolični ali zeleni barvi, menjalnik je Shimanov XT, Foxove vilice imajo spredaj 160 mm hoda, zadnji amortizer pa nudi 150 mm hoda. Kompaktni elektromotor je vgrajen v spodnje dno okvirja, pri čemer se skoraj ne vidi izbokline, tipične za e-kolesa. Fazujin elektromotor ima 450 W moči in do 60 Nm navora, za kratek čas pa nudi tudi funkcijo boost, ko še poveča moč. Baterijo s kapaciteto 430 Wh je mogoče odstraniti, pri čemer okvir ne izgubi togosti. Drugi novinec je prednjevzmeteni mantis, za električno pomoč pa skrbi motor japonskega proizvajalca Shimano. Namenjen je krosu in daljšim izletom, saj ima 626 Wh baterijo, na voljo bo v dveh različicah. Oba modela bo začel Elan prodajati prihodnje poletje, cene pa naj bi se gibale med 4000 in 7000 evri.