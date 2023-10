Prihajajo rebraste keramične ploščice

Ponudba keramičnih ploščic je ogromna, saj so v uporabi tako zelo velike kot majhne v obliki mozaikov, potem je tu še pisana keramika, ki se zgleduje po tradicionalnih vzorcih, minimalistična bela in siva, keramične ploš­čice s teksturo. Keramične ploščice pa se ne razlikujejo zgolj po merah oz. oblikah, ampak tudi po barvah, vzorcih, glazurah in seveda ceni.

Več na deloindom.si.