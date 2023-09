Prihajajo novi jabolčki

Spet je tu jesen in spet je Apple predstavil svoje jesenske plodove. Seveda govorimo o Applovem najpopularnejšem izdelku – iphonu, ki zdaj nosi že številko 15. Pokazali so štiri modele iphonov z oznakami 15, 15 plus, 15 pro in 15 pro max ter pametni uri Apple watch series 9 in watch ultra 2. In spet so naredili odličen šov, pa čeprav niso pokazali nič kaj posebno novega. Morda je še najbolj novo to, da imajo iphoni odslej usb c vtičnico, v kar je Apple zaradi standardizacije priključkov tako rekoč prisilila Evropska komisija.

Cene osnovnih modelov iphone 15 128 GB 1009 evrov iphone 15 plus 128 GB 1169 evrov iphone 15 pro 128 GB 1279 evrov iphone 15 pro max 256 GB 1549 evrov watch series 9 41 mm 453 evrov watch series 9 45 mm 482 evrov watch ultra 2 49 mm 899 evrov

Mojstri šova

Pri Applu res znajo narediti spektakel ter svoje oh in sploh novosti predstaviti tako atraktivno, da je človek res prepričan, da bo z novim iphonom dobil nekaj radikalno novega. Ne razumite me narobe, Applovi iphoni so vrhunsko izdelane naprave privlačnega videza z visoko zmogljivimi komponentami in optimiziranim operacijskim sistemom, ki ponuja res odlično uporabniško izkušnjo. A dejansko sta bili po mojem mnenju pomembni in prelomni le dve predstavitvi: tista iz leta 2007, ko je zdaj že pokojni soustanovitelj in šef Appla Steve Jobs razodel prvi iphone, in tista iz leta 2017, ko so applovci pokazali iphone X, ki je prinesel novo obliko telefona, ki ni imel več čitalnika prstnih odtisov, ampak zaslon čez celo prednjo stran, v zavihku na zgornjem delu zaslona pa kamero z izpopolnjenim sistemom prepoznavanja obraza.

Osnovni iphone 15 je dobil 48 MP kamero.

»Iphone 15 je absolutno neverjeten,« je na začetku predstavitve nove serije telefonov izjavil Applov šef Tim Cook. In res je neverjetno, kako je novi iphone 15 že v osnovni izvedenki dobil enak »dinamični otok« okoli prednje kamere in senzorjev, kar je bilo lani rezervirano za modela​ pro. In kako je fino imeti iphone 15 plus, ker je na večjem zaslonu lažje brati, so nam povedali. Še najboljša novica za iphone 15 je vgradnja 48 MP glavne kamere, s kakršno se je ponašal lanski 14 pro. In še to: kamera ima odslej »vaservago«, da vemo, ali slikamo naravnost ali ne. Pri drugih znamkah imajo to že tako dolgo, da se jim tega sploh ne zdi vredno omenjati. No, applovci so nadgradili nočno in portretno fotografijo, pri čemer se je mogoče s posnetki kar fino igrati in, denimo, spreminjati ostrino med osebami na sliki, tudi ko je fotografija že posneta.

Iphone 15 in 15 plus imata novo, zmogljivejšo kamero. FOTOGRAFIJE: Loren Elliott/Reuters

Iphone 15 in 15 plus imata Applov procesor A16 bionic, ki je lani poganjal dražja modela, medtem ko sta letošnja projčka opremljena z novim procesorjem A17 pro. Dobila sta novo glavno 48 MP kamero z večjim senzorjem, ultra širokokotna in telefoto kamera pa ostajata pri 12 milijonih slikovnih točk, pri čemer ima 15 pro trikratno optično povečavo, 15 pro max pa petkratno. Največjo doslej med iphoni, smo izvedeli. Robovi telefonov so po novem spet malce zaobljeni, na voljo je nekaj novih barv, iphone 15 pro in 15 pro max sta dobila superlahko ohišje iz titana.

Iphone 15 pro je dobil ohišje iz titana, model pro max pa petkratno optično povečavo.

Dvojni dotik

In spet so pri Applu izdelali pametno uro z njihovim najmočnejšim procesorjem za nosljive naprave doslej. Kar je logično, a kakor da tega niso storili že lani. Šalo na stran, watch 9 je res zelo hitra in odzivna ura, hecno pa je, da poudarjajo, da so z novim procesorjem in novimi funkcijami obdržali celodnevno (18-urno, kar povedo jasno in glasno) delovanje ure. Digitalna pomočnica zdaj deluje na uri, ne več v oblaku, in je zato še bolj odzivna, po novem lahko na uri dostopate do zdravstvenih podatkov (utrip, spanje, teža itd.). Povečali so svetilnost zaslona, hkrati pa se zaslon bolje prilagaja temnim prostorom.

Zanimivo je, kako applovci predstavljajo funkcije, ki jih imajo tako rekoč vse ostale pametne ure: prižiganje zaslona z dvigom roke in ugašanje s pokrivanjem ali uporaba potegov in tapkanja, da o vrtljivem gumbu niti ne govorimo. Zdaj so predstavili novi dvojni dotik (double tap), kar v praksi pomeni, da lahko sprejemamo ali zaključimo klice, ugašamo budilko in še kaj z dvojnim dotikom kazalca in palca. Dejansko praktična zadeva, a Samsungove ure to in še kaj več (stresanje zapestja ter enojni in dvojni stisk v pest) poznajo že zadnje tri generacije. Pustolovska izvedba apple watch ultra 2 prinaša modularne prilagodljive številčnice, boljše programe teka in kolesarjenja, spremljanje potopov ter kar 38 ur delovanja baterije v običajnih razmerah in 72 ur v varčnem načinu. Je pa resnično trpežna.