Prihajajo elektraktorji

Tudi proizvajalci kmetijskih traktorjev in priključkov iščejo rešitve za elektrifikacijo, ki poteka v različnih smereh. Na italijanskih sejmih kmetijske tehnike smo letos lahko videli tehnični rešitvi, ki ju bomo pobliže predstavili.

Nobili e-sprayer je popolnoma elektrificiran pršilnik za trajne nasade (vinograde, sadovnjake). Električna energija iz generatorja prihaja po debelem oranžnem električnem kablu.

Landinijev hibrid

Sicer pa imajo električno gnani kmetijski stroji dolgo zgodovino. Že v 19. stoletju so v Nemčiji uporabljali Zimmermannove pluge na električni pogon.

Landini je z ozkokolotečnim traktorjem rex 4 electra – evolving hybrid ustvaril kompaktni hibridni traktor. Vgrajen ima dizelski motor s 110 KM, ta pa poganja električni generator. Električni sklop sestavljata generator in baterija, ki se uporabljata za pogon elektromotorjev, ki poganjata sprednjo os traktorja. Ima popolnoma električni pogon na sprednji kolesi prek dveh neodvisnih elektromotorjev.

Baterija je namenjena rekuperaciji energije pri zaviranju in pojemku traktorja. Vse skupaj upravlja sistem PMS (Power Management System), ki nadzoruje delovanje vseh naprav, vključno z baterijo, krmili pa tudi motor in generator.

Electra – evolving hybrid omogoča 10-odstotni prihranek goriva. Konstrukcija traktorja pri električni izvedbi pa omogoča tudi 15 odstotkov večji kot zavijanja prednjih koles, kar izboljša manevriranje in omogoča lažje upravljanje. Rex ima tudi novo elektronsko nadzorovano vzmetenje kabine s polaktivnim sistemom, ki omogoča mehkejšo ali tršo nastavitev blaženja tresljajev, ki bi sicer prišli do voznika.

Generator e-source na sprednjem hidravličnem dvigalu traktorja new holland T4 110 V.

New Holland in Nobili

Ta sistem omogoča 15 odstotkov manjšo izpostavljenost tresljajem, kar močno izboljša udobje uporabnika. Prestavljanje je še lažje zaradi uvedbe polavtomatskega menjalnika.

CNH Industrial – Technology in Nobili sta sodelovala pri elektrifikaciji traktorskih priključkov. Električna priključka dobivata pogon od generatorja električne energije e-source, ki je nameščen na sprednje hidravlično dvigalo traktorja new holland. Generator je gnan prek sprednje priključne gredi traktorja. Od generatorja pa do zadaj nameščenih električnih priključkov vodi debel električni kabel, ki je oranžno obarvan in dobro viden.

Italijanski proizvajalec kmetijskih strojev Nobili pa je zagotovil pršilnik in mulčer, ki uporabljata generator na traktorju kot edini vir energije. V obeh priključkih ni kardanske gredi, olja in menjalnika. Stroja se priključita na električno vtičnico, ki ustreza standardu AEF.

Z električnimi priključki se povečajo koti zavijanja.

Pršilnik nobili e-sprayer je opremljen z dvema elektromotorjema, enim za črpalko in enim za inovativno in patentirano skupino ventilatorjev, ki so nameščeni na škropilnem vencu.

Pršilnik ima tudi sistem ISOBUS, kar omogoča upravljanje pršilnika prek traktorskega računalnika. Hitrost vrtenja ventilatorjev je nastavljiva v šestih stopnjah glede na potrebe vegetacije. Ventilator se lahko vrti tudi v nasprotno smer, kar omogoča čiščenje listov iz sesalne mreže. Mulčer nobili e-mulcher pa je opremljen z elektromotorjem za pogon rotorja in dvema linearnima pogonoma, ki omogočata premikanje mulčerja (delovnega sklopa) v ustrezen delovni položaj.

Landinijev rex 4 electra ima dizelski motor, ki poganja električni generator.

Zaradi elektrifikacije se učinkovitost traktorskega priključka bistveno izboljša. Ker ni več prenosa pogonske – mehanske – moči prek kardanske gredi, so lahko koti zavijanja večji. Terenski testi so pokazali zmanjšanje porabe goriva na hektar do 34 odstotkov pri e-sprayerju in do 31 odstotkov pri e-mulcherju.