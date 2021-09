Prihaja čas za sajenje okrasnih čebulnic

S prodajnih polic in spletnih ponudb nas vabijo čebulice cvetic, opremljene z zapeljivimi fotografijami. Čeprav se s sajenjem spomladanskih čebulnic, kot jim pravimo, ne mudi, saj imamo čas vse do zmrzali, jih vseeno kupimo v času največje ponudbe. Ne smejo kaliti, imeti pik, ki so znamenja bolezni, ali plesneti. Ob sajenju v tla ali posodo naj bo jamica globoka najmanj za dve višini čebulice. Pogoj, da čebulnice ostanejo v zemlji več let, je, da na rastišču ne zastaja voda.