Prihaja čas za klime

Prenosne se dobro izkažejo v manjših prostorih in podnajemniških stanovanjih.

Ker je zrak, ki prihaja iz klimatskih naprav, zelo suh, bo pomagal pri težavah z vlago in plesnijo.

Zunanje enote ne nameščamo na steno, v katero večji del dneva žge sonce.

Bližajo se vroči dnevi in z njimi pogovori o nujnem zlu v obliki klimatskih naprav. Ljudje jih ljubimo ali sovražimo, nekateri brez njih ne znajo več živeti, drugi se jih nikakor ne morejo navaditi. Čeprav klimatske naprave domače in delovno okolje v hudi vročini naredijo vsaj znosno, če ne že prijetno, pa je treba pri izbiri in montaži upoštevati nekaj pravil, da se nam te naprave ne bi zamerile. Za zdravje vse prej kot ugodno je denimo dolgotrajno zadrževanje v njihovi neposredni bližini, medtem ko delujejo.Curek hladnega zraka, deset ali več stopinj hladnejšega, kot je zunaj, bo izsušil nosno sluznico, zaradi česar bomo bolj na udaru za razne viruse in bakterije, po dolgotrajni izpostavljenosti pa bodo trpeli tudi mišice in sklepi. Prvo pravilo hlajenja s klimatskimi napravami se torej glasi, da to počnemo, ko v prostoru ni nikogar. A kako sploh izbrati primerno? Upoštevati je treba več dejavnikov, med njimi velikost stanovanja, lego in izolacijo. Vse to bo namreč vplivalo na to, kako močno napravo bomo izbrali.Da bi ohladili večje stanovanje, bo seveda potrebna močnejša naprava kot denimo za garsonjero, prav tako bo potrebne več moči, da ohladimo podstrešne prostore ali tiste, obrnjene na jug, še posebno če izolacija ni najboljša ali je večji del stene, obrnjene na jug, zastekljen. Ker je večina močnejših naprav montažnih, sestavljene pa so iz notranje in zunanje enote, je treba najti še primeren prostor, kam jo namestiti. Obstajajo tudi tako imenovane multi-split klimatske naprave, pri katerih je na eno zunanjo enoto vezanih več notranjih, primerne pa so za stanovanjske hiše in večje poslovne stavbe.Pri montažni klimatski napravi z eno zunanjo in eno notranjo enoto bi bilo idealno, da jo pritrdimo na steno nekam v sredino stanovanja, da lahko enakomerno hladimo čim več prostorov hkrati, s poudarkom na tistih, v katerih se največ zadržujemo. Tako kot ni vseeno, kam postavimo notranjo enoto, je treba tudi zunanjo postaviti na pravo mesto. To naj ne bo na južni strani oziroma tisti, ki je večino dneva obsijana s soncem. Tako se bo namreč hitro segrela in porabila bo več energije, da bo ohladila zrak. Ker z zunanje enote pogosto kaplja kondenz, je ne nameščamo tik nad prostor, kjer se pogosto zadržujejo ljudje.Če vemo, da klimatske naprave ne bomo uporabljali prav pogosto in bomo z njo hladili posamezne prostore le, ko bo to res nujno, izberemo prenosno, ki sicer ni tako zelo učinkovita, a jo lahko premikamo iz enega v drug prostor, ker ne bo pritrjena na steno, pa je primerna tudi za podnajemnike. Zadnja leta postajajo vedno bolj priljubljene takšne, ki ne le hladijo, ampak prostor tudi ogrevajo. V poštev pridejo v krajih, kjer je denimo za ogrevanje z zemeljskim plinom ali drugimi sredstvi treba odšteti veliko denarja, ali če v novogradnji enostavno ne želimo radiatorjev.So pa klimatske naprave, takšne, ki samo hladijo, ali tiste, ki tudi ogrevajo, odlična izbira za prostore, kjer se nabira veliko vlage, kar lahko postane še posebno velika težava, ko prenehamo ogrevati. Ker je zrak, ki ga oddajajo, zelo suh, bodo še naprej skrbele, da se v prostoru ne bo nakopičila vlaga, s tem se bodo rešile tudi težave s plesnijo.