Prihaja BMW XM

Na Bavarskem so se odločili za združitev modernosti in preteklosti. Pri BMW so predstavili novega športnega terenca, označili so ga z XM, kar je prvi samostojni model M po legendarnem M1 iz leta 1978, čeprav si po videzu nista niti najmanj podobna.

Zdaj gre za avtomobil s priključno-hibridnim pogonom na osnovi bencinskega V8 s prostornino 4,4 litra, z njim pa želijo nagovarjati najzahtevnejše kupce športnih terencev. BMW XM v dolžino meri 5,1 metra, v širino dva, v višino 1,7 metra, medosna razdalja je 3,1 metra.

Sistemska moč hibridnega pogona bo kar 653 konjskih moči (480 kW), baterijski sklop s kapaciteto 25,7 kWh pa omogoča 82 kilometrov električnega dosega. Pozneje bo na voljo še posebna različica XM label red z izjemnimi 748 konji (550 kW), kar bo najmočnejši BMW v zgodovini. Silna moč bo proizvedena s kombinacijo motorja z notranjim zgorevanjem z močjo 430 kW (585 KM) in elektromotorja z močjo 145 kW (197 KM), najvišji sistemski navor pa bo znašal 1000 Nm. Cena osnovnega modela se bo začela pri 162.000, posebna izvedba pa pri 190.000 evrih.