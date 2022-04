Prihaja avtonomni stroj za delo v sadovnjaku in vinogradu

Na površini 17 hektarov, na kakršni pridelujejo jabolka v poskusnem sadovnjaku Kmetijskega inštituta na Brdu pri Lukovici, bi bil s takšnim delom vso rastno sezono zaposlen en delavec z enim traktorjem, vsak delovnik. Ko bi prišel do konca, bi se cikel začel znova. Povsem avtonomni stroj Slopehelper, ki so ga v tem sadovnjaku prejeli v testiranje včeraj, pa enako delo opravi v nekaj dneh. Podobno je in bo z vsemi drugimi sadjarskimi opravili.

