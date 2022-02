Pričarajmo si pomlad

Kot vsak mesec ima tudi februar cvetlico, značilno zanj, pravzaprav kar dve. Rojeni drugega meseca v letu si lahko katero od njih zasadijo na vrtiček ali balkon, morda jim jo podarimo, ko bo prišel njihov dan. To sta vijolica in trobentica.

Prva je simbol skromnosti, zvestobe in visokih moralnih standardov, menda značilnih za tiste, rojene februarja. V Angliji so v viktorijanski dobi vijolice podarjali v opomin osebi, za katero so želeli, da vedno ostane zvesta, tako sebi kot drugim, še vedno pa partnerji z njo radi spomnijo boljše polovice na to, da so jim zvesti, jih cenijo in se nanje lahko oprejo.

Matični rastlini odrežemo najlepši in najbolj zdrav list, da bi iz njega zrasla nova. FOTO: Anna_hirna/getty Images

Trobentice simbolizirajo mlado ljubezen, ne nujno med mladima človekoma, tudi ljubezen, ki se šele razvija, ne glede na starost zaljubljencev, zato so čudovito darilo za partnerje in simpatije.

Podarimo jo lahko ob bližajočem se valentinovem namesto vrtnice, saj bo živela veliko dlje. Trobentice so namreč na voljo tudi kot lončnice, poznamo jih pod imenom primule. Postavimo jih na okensko polico, na katero sonce ne bo sijalo neposredno, niti tik nad radiatorjem ne bo prav zadovoljna, saj ima rada hladnejše okolje s temperaturo do 18 stopinj Celzija.

Domovina primule je namreč himalajski Tibet, kjer so temperature nižje in je sonca bolj malo. Ima pa zato rada vlago, predvsem v zraku. To ne pomeni, da jo moramo obilno in pogosto zalivati, s tem ji lahko naredimo več škode kot koristi, ji bo pa všeč vlažilec zraka ali pa lonček postavimo v podstavek, v katerega smo nasuli vlažen pesek. Tako bo voda ves čas po malem hlapela in rastlinica bo uživala v vlažnem oblačku.

Afriške vijolice je povsem enostavno razmnožiti, nova bo zrasla iz lista, ki ga postavimo v vodo.

Ko odcveti, lahko primulo presadimo na vrt, če se pozimi temperature ne bodo spustile pod ledišče, ji ne bo hudega, sicer je bolje, da jo na prosto prestavimo kar z lončkom vred in jo pozimi pač prenesemo nazaj pod streho. Tudi zunaj pazimo, da je ne postavimo neposredno na sonce, veliko bolj zadovoljna bo v senci.

Preden se odločimo za nakup primule, zase ali kot darilo, pa se je treba prepričati, da oseba nanjo ni alergična. Te cvetoče lepotice namreč vsebujejo primin, alergikom bo težave povzročala že, če bodo samo v njeni bližini. Da primul ne prenašamo dobro, prepoznamo po rdečih lisah na koži.

Tudi vijolice že dolgo veljajo za zelo priljubljene sobne rastline, za katere je enostavno skrbeti in jih razmnoževati, poleg tega pogosto in bogato cvetijo. Okenske police običajno krasijo afriške vijolice, poznamo jih tudi pod imenom usambarka, njihovi cvetovi pa so poleg vijoličnih lahko še rdeči, rožnati, beli in modri.

Vijolice ne marajo prevelike vročine in močne svetlobe, zato poleti poskrbimo, da bodo na soncu le zjutraj ali zvečer, sicer jim bo ljubša senca, le pozimi, ko so dnevi krajši, jim privoščimo tistih nekaj žarkov, ki so na voljo, in jih prestavimo na sončno okensko polico. Vijolica ne mara prevlažne zemlje, da je žejna, bo pokazala s spuščenimi listi, a še takrat pazimo, da jo zalijemo zmerno.

Primule so ljubiteljice nizkih temperatur.

Če najdemo posebej lep primerek te rastline in bi ga radi razmnožili, je treba le odrezati čim bolj zdrav list in ga postaviti v vodo. Čez nekaj tednov bodo iz njega pognale korenine in lahko ga posadimo v zemljo ter občudujemo, kako bo iz nje kukalo vedno več in več listov. Pazimo le, da list odrežemo z zelo ostrim rezilom, ki ga pred uporabo in po njej nujno razkužimo.