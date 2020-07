Pričarajmo romantiko

Bakle ustvarijo eksotično tropsko vzdušje. FOTO: Mrdannyd/Getty Images

Za posebne priložnosti si omislimo bakle, zanje je treba odšteti zgolj par evrov.

Manko vtičnic na balkonu, terasi ali vrtu naj ne bo razlog, da si tudi zunaj ne bi pričarali romantičnega vzdušja in na prostem ostali še po tem, ko sonce že zaide. Poleg sveč vseh mogočih oblik in velikosti je namreč na voljo ogromno svetil, ki ne potrebujejo elektrike, temveč se napajajo iz baterij ali sončne energije.Tako kot je na voljo veliko vrst, velikosti in oblik, so tudi cene zelo različne, zato je treba najprej določiti, koliko smo za tovrstno razsvetljavo pripravljeni odšteti. Najmanj bodo proračun obremenile male solarne luči, ki jih zapičimo v zemljo, z njimi pa lahko lepo in diskretno osvetlimo vrtne poti ali robove cvetličnih gred. Tudi LED-luči, nanizane na žico, zelo podobne tistim, ki jih med novoletnimi prazniki obesimo na drevesce, so ugodne, prav tako sveče, ki namesto s plamenom svetijo z LED-lučjo.Za posebne priložnosti si omislimo bakle, za katere je treba odšteti zgolj nekaj evrov, a potrebujemo še svetilno olje, zato je s prižiganjem teh malce več dela. Ker bakle svetijo z ognjem, niso priporočljive za uporabo v bližini dreves ali gorljivih materialov. Romantično vzdušje bodo pričarale tudi laterne, ki jih lahko postavimo na tla ali obesimo pod strop ali na ograjo. Vanje postavimo sveče ali LED-svetilke, če uporabljamo slednje, laterno mirno obesimo tudi na vejo drevesa.Seveda vsi našteti načini razsvetljave ne dajejo močne svetlobe, ob kateri bi lahko denimo brali, so pa dovolj, da osvetlijo pot in preprečijo kakšno nesrečo. Prednost pridušene svetlobe je tudi to, da ne privlači toliko žuželk, kot jih denimo močne žarnice, sveče z vonjem citronele pa celo odganjajo nadležne komarje. Pri solarnih lučeh lahko težave povzroča zgolj vreme. Po oblačnem in deževnem dnevu, ko sončne svetlobe ni ali je je zelo malo, se namreč lahko zgodi, da bo vrt ostal zavit v temo, saj se svetila ne bodo imela časa napolniti, zato je v tem primeru dobro imeti na razpolago alternativno osvetlitev.