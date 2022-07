Pri Vrhniki odkrili zmajev tempelj (FOTO)

Zavod Škrateljc iz Bevk pri Vrhniki nadaljuje urejanje poti Pravljično-doživljajske transverzale po Sloveniji. Tokrat so se ustavili na Vrhniki in pripravili naslednjo zgodbo: »V strmi soteski potoka Bela nad Starim malnom leži Tempelj zmaja Lintverna. V njem že od pamtiveka živijo zmaji, varuhi bele vode. Bela ni navadna voda, je čudežni studenec, ki izvira v zmajevem templju, nato pa nenadoma privre skozi skale in se zlije v dolino. Bela je zdravilna voda, ki nosi zmajevo skrivnost večnega življenja. Ljudje so jo od nekdaj zajemali iz potoka Bela, da bi okrepili svoje moči ali pozdravili bolne živali.

Mladi raziskovalci Foto: Mojca Grilc Ropret

Toda voda se nenehno spreminja: zdaj je, potem je spet ni. Zato ljudje še danes dvigajo pogled k zmajevemu templju v upanju, da bo le pritekla. A zgodi se tudi, da zmaj bruhne vodo s tako silo, da ta ruši vse pred seboj. Narava je vsemogočna!«

Čas je, da se ljudje naučimo veščin, ki nas bodo tesneje povezale z naravo, pravijo v zavodu Škrateljc: »Čas je, da odkrijemo skrivnost zmajevega templja in postanemo krotilci vode!« Za vstop v Modri zmajev red krotilcev vode otroci potrebujejo Zmajev kartonček, nas seznanijo pri Škrateljcu: »Z njim se podajo na pomembno misijo: na poti zbirajo žige nenavadnih živali, varuhov Bele. Ob tem spoznavajo veščine in skrivnosti krotilcev vode. To so ljudje s posebnimi znanji in močmi, ki v naravi vzpostavljajo ravnovesje.

Za opravljeno urjenje prejmejo Zmajev žig in se pridružijo Modremu zmajevemu redu. Na cilju v koči v Starem malnu blizu Vrhnike prejmejo Zmajevo nagrado, na Zmajevem vadbišču pa lahko utrjujejo svoje veščine in se preizkusijo še v drugih zmajskih spretnostih. Dogodivščina otroke popelje v starodavni svet zmajev, ki predstavljajo neukrotljivo moč narave. Že Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske piše o zmaju Lintvernu, ki bruha vodo in svoje mladiče.«

Kraška znamenitost pri Vrhniki Foto: Primož Hieng

Doživetje Tempelj zmaja Lintverna se začne na parkirišču pri Štirni pod Planino (Notranjska cesta na Vrhniki). Pot je v eno smer dolga 4500 metrov, na zadnjem kilometru je strma in včasih tudi spolzka, zato zahteva pohodniško obutev. Kombinirati jo je mogoče s kolesarjenjem do koče pri Starem malnu.

4 evre stane Zmajev kartonček.

Tam dobite Zmajev kartonček in se odpravite proti izviru Lintvern. Hoje ob razgibanem potoku, tolmunih, majhnih slapih in divjem gozdu je približno 40 minut. Vračate se po isti poti. Za bolj nadobudne planince pa obstaja tudi možnost, da od izvira pot podaljšate proti Planini za približno 200 metrov in se od razgledne točke nato po zgornji poti spustite v Star maln.