Pri sestavljanju Ikeinega pohištva najpogosteje znorijo Islandci

Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste zgrešili eno stran pri navodilih in ugotovili, da boste namesto sestavljanja morali kos pohištva razstaviti? Se vam na koncu ni odprl predal? So bila vrata omarice nameščena previsoko? Nikakor vam ni uspelo enakomerno razporediti rež med predali, ne glede na to, kolikokrat ste enega dvignili, drugega spustili, pomaknili levo ali desno. Sestavljanje pohištva je univerzalen problem – vsi smo se kdaj znašli v stresu, ko smo odprli škatlo.