Pri opremljanju upoštevajmo želje otrok: prepustimo jim izbiro barv in dodatkov

Letošnji trendi pri opremi otroških in mladinskih sob so pisani na kožo tistim, ki so jim sobe namenjene – najmlajšim. V ospredju so namreč oni, njihovi izdelki, njihove želje, zato jih brez zadržkov vključimo v opremljanje. Ker pa otroška domišljija ne pozna meja niti finančnega aspekta opremljanja, so seveda starši tisti, ki bodo imeli zadnjo besedo pri pomembnejših odločitvah.

Upoštevajmo otrokove želje in zanimanja. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Lahko pa otrokom prepustimo izbiro barv in dodatkov. Se navdušujejo nad vesoljem ali eksotičnimi živalmi? V prvem primeru izberemo barvno paleto v modrih tonih, od svetlih do skoraj črnih, ki bodo ponazarjali prostranosti vesolja. Tisti bolj ustvarjalni naj iz papirja izdelajo planete in jih poslikajo, mi pa jih nato obesimo pod strop, dodamo nekaj zvezd, lahko so nalepke, ki se svetijo v temi, ali pa male led lučke. Džunglo ustvarimo z zelenimi in rjavimi odtenki, iz tršega papirja izrežemo otrokove najljubše živali, ki jih bodo poslikali sami, nato pa jih pritrdimo na steno. Na enak način lahko realiziramo katero koli temo, če bo domišljije zmanjkalo nam, je otrokom zagotovo ne bo.

Eden od letošnjih trendov je zabavno pohištvo.

Drugi trend, ki je letos v ospredju, je zabavno pohištvo, denimo pograd z vgrajenim toboganom, postelja v obliki barke ali gradu, pod strop lahko namestimo celo gugalnico, pa različni šotori, ki jih uporabimo namesto naslanjačev. Predvsem slednji bodo odlično služili otrokom, ki si sobo delijo z bratom ali sestro in si želijo malce zasebnosti. V šotor naložimo mehke odeje in okrasne blazine, če otrok rad ustvarja ali bere, dodamo še lučko. Ko bo zaprl vrata šotora, bo otrok dobil svoj mali prostor, kamor se bo lahko umaknil.

Funkcionalno in večnamensko

Preden se lotimo opremljanja, razmislimo tudi, kako sobo narediti čim bolj funkcionalno in večnamensko. Določimo kotiček za spanje, drugega za učenje in pisanje nalog, tretjega za igro. Dobro je, da otrok ne počne vsega v enem delu sobe, saj bo tako lažje preklopil med opravili ter ločil delo od zabave. Če denimo za mizo piše nalogo, da bi se sprostil, pa za to isto mizo nekaj časa riše, bere ali se igra s kockami, preden ponovno poprime za šolsko delo, njegovi možgani premora ne bodo dojeli kot sprostitve. Veliko bolje je, da v tem času zamenja okolje, četudi se premakne le nekaj korakov stran.

Izberimo naravne materiale in trajnostne kose.

Enako kot pri opremi ostalih prostorov tudi za pohištvo in dodatke v otroški sobi izberemo naravne materiale in trajnostne kose. Prevladujejo naj les in tkanine, ki delujejo mehko in toplo, pozabimo na nevtralne, zemeljske tone, ki so bili v otroških sobah priljubljeni pred leti, pravijo strokovnjaki za notranjo opremo. Letos so v ospredju barve, ki bodo še spodbudile otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, pazimo le, da ne pretiravamo s stimulativnimi odtenki, kot sta rdeča in oranžna, saj se bo otrok v takšnem prostoru težko umiril in zaspal.

Šotor omogoča zasebnost. FOTO: Radmila/Getty Images