Pri belem konjičku kar trinajstkrat

Predsednik KD Miran Jarc Škocjan Lojze Stražar, tudi režiser predstave Foto: Primož Hieng

Drugo največje slovensko pokrito gledališče Foto: arhiv KD Miran Jarc

Veseloigra s petjem bo razveselila ljubitelje ljudske dramatike.

V Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan so bili natanko pred letom dni še kako zaskrbljeni, saj jim je epidemija koronavirusne bolezni na glavo postavila prav vse načrte. Kot vse kaže, bo letos le šlo drugače, zadnjega sproščanja pa so se razveselili tudi na Studencu.Festival na Studencu se je torej začel. V juniju je na studenškem odru nastopilo Mestno gledališče Ptuj s kabaretominLunapark Kuga. Predstavo je za svoje abonente pripravil Kulturni dom Franca Bernika Domžale, ki izvedbe zaradi epidemije ni mogel pripraviti v svoji dvorani v Domžalah. Enako velja za gostovanje SNG Nova Gorica in Gledališča Koper. Člani obeh gledališč so na Studencu nastopili kar dvakrat s priljubljeno komedijoTutošomato. Konec junija so na odru Poletnega gledališča na Studencu nastopili člani New Swing Quarteta in pianists triom, v soboto, 3. julija, ob 20.30 pa je bil še koncertob njeni 15-letnici delovanja.Na Studencu se pravkar že pripravljajo na osrednjo gledališko predstavo, veseloigro s petjem Pri belem konjičkuinter v režiji. Predpremiera bo v četrtek, 22. julija, ob 21. uri, premiera pa v petek, 23. julija, prav tako ob 21. uri. Ponovitve bodo v soboto, 24. julija, petek, 30. julija, soboto, 31. julija, nedeljo, 1. avgusta, četrtek, 5. avgusta, petek, 6. avgusta, soboto, 7. avgusta, četrtek, 12. avgusta, petek, 13. avgusta, nedeljo, 15. avgusta, in petek, 20. avgusta. Kar 13 izvedb torej.V soboto, 28. avgusta, ob 20.30 bo v poletnem gledališču na Studencu muzikal Nune v akciji!, sledita pa še dva akustična koncerta skupine Big Foot Mama ob njihovi 30-letnici, ki bosta v petek, 10. septembra, in soboto, 11. septembra, obakrat ob 19. uri. Obeta se še eden, in sicer v nedeljo, 12. septembra, ob 19. uri, ko bo nastopil hrvaški pevec. Poletni kulturni festival bodo sklenili s koncertom Jesenska pesem, ki bo v soboto, 2. oktobra, ob 19. uri v cerkvi sv. Lenarta na Krtini.Osrednja pozornost studenškega festivala je namenjena njihovi osrednji gledališki predstavi, ki jo tudi tokrat režira duša gledališča Lojze Stražar. »Veseloigro s petjem Pri belem konjičku sta napisala Oskar Blumenthal in Gustav Kadelburg,« pove Stražar. »Komična predstava je bila v preteklosti večkrat uprizorjena. Izvajala so jo tako poklicna gledališča kot manjši odri, da je le bila gledališka skupina dovolj številčna in močna za tako množično in sorazmerno zahtevno predstavo. Dramsko besedilo je iz nemškega jezika v slovenščino prevedel, doma iz Žirov na Gorenjskem. V predstavo smo vključili več solističnih in zborovskih vložkov, besedila pesmi so napisana na novo in so delo, uglasbil jih jeStudenška priredba veseloigre postavlja dogajanje v prelepi Bohinj, dodaja Stražar: »Lastnica hotela Meta Klinar je vdova in nadvse primerna za možitev, ne nazadnje bi potrebovala pomoč pri zahtevnem vodenju poslov. Nabralo se je že kar nekaj snubcev, a jih je zavrnila, saj njeno srce hrepeni po postavnem in prikupnem advokatu dr. Kovaču, ki že več let prihaja na počitniški oddih v Metin hotel. Več pa ne smemo povedati, razplet bodo obiskovalci videli na našem odru. Veseloigra s petjem bo razveselila ljubitelje ljudske dramatike, še posebno vse, ki imajo radi petje, tega v predstavi ob živi spremljavi glasbenikov ne bo manjkalo.«V glavnih vlogah bodo nastopili priznani pevci in igralci ter zbor pod vodstvom zborovodje, sestavljen iz okoliških pevk in pevcev ter članov in članic kamniškega zbora Šutna. V predstavi bo nastopilo okoli petdeset igralcev in igralk.