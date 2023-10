Kam za vikend? Podajte se v svet narave, znanosti in odkritij ter preživite nepozabni dan

Jesenske počitnice so priložnost za kratek pobeg v tujino in sosednja Avstrija ponuja kar nekaj zanimivosti, do katerih lahko pridemo z avtom v nekaj urah. Naša družina je letos poleti, ko je bilo vreme v resnici bolj jesensko, nekaj deževnih dni preživela v Nemčiji in Avstriji. Na poti domov smo se ustavili v Mozartovem rojstnem mestu, Salzburgu, ki ni znan le po svoji bogati zgodovini in čudovitih arhitekturnih dosežkih, ampak se v njem na več kot 7000 kvadratnih metrih razprostira tudi priljubljen naravoslovni in tehniški muzej Haus der Natur.

Sam muzej stoji v osrčju mesta in zraven ni mogoče parkirati, obstaja pa kar nekaj ugodnih parkirišč. Za ogled načrtujte vsaj pol dneva, saj ga zapirajo že ob 17. uri (odpre pa se ob devetih).

Že takoj ob prihodu me je na blagajni presenetila cena družinske vstopnice in možnost različnih kombinacij, saj pri družinskih vstopnicah začnejo s kombinacijo enega starša in enega otroka, potem pa dodajo starša in število otrok. Za štiričlansko družino boste plačali 31 evrov.

Napotki za parkiranje Na muzejskih straneh priporočajo garažno hišo Altstadtgarage A v bližini (22 evrov na dan). Mi smo se pripeljali iz münchenske smeri in sledili tablam za večje plačljivo parkirišče Mülln – Augustiner Bräu ob pivnici ob vstopu v središče mesta (16 evrov na dan). Od tam je prijetnih 15 minut sprehoda, večinoma ob reki.

Od prazgodovine do sodobnosti

Ob vstopu nas je v pritličju muzeja pozdravila veličastna maketa dinozavra in dinozavrovega jajca, ki je otrokom nemudoma ukradla pozornost. Ogled smo nadaljevali v akvariju, kjer so nas barvaste ribe, pametne hobotnice, elegantne mante popeljale v skrivnostne morske globine, manjkal ni niti manjši morski pes. Naslednja postaja na poti po muzeju je sicer svet plazilcev, ki pa bo predvidoma do konca leta zaprt zaradi obnove, zato smo se mi podali v svet kamnov in mineralov. Ob občudovanju notranjosti našega planeta nas je najbolj navdušila posebna animacija, ki prikazuje premikanje celin skozi milijone let nazaj in naprej. Vsi smo osuplo opazovali, kako se bodo čez več deset milijonov let celine spet združevale in preoblikovale.

Stalne razstave muzeja ponujajo sprehod skozi čas in naravo od prazgodovinskih obdobij do sodobnosti in so tematsko razdeljene tudi na različne življenjske prostore. Poleg tega nas muzej popelje na potovanje po človeškem telesu, kjer se lahko naučite več o tem, kako deluje naš organizem, kako sodelujejo posamezni organi in kakšne so človeške sposobnosti.

Naj izpostavim še del razstave za ljubitelje vesolja in vesoljskih odprav, saj poda poučen vpogled v sestavo našega osončja in razsežnosti odkrivanja vesolja. Predstavljena je tudi maketa pristanka na Luni, otroke pa je najbolj navdušilo, da so lahko s tehtanjem preračunali, kako težki ali lahki so na posameznih planetih. Nasploh so makete določenih situacij in preparirane živali, ki delujejo realno in živo, ena večjih posebnosti salzburškega muzeja.

Največje znanstveno središče za razvedrilo

Veliko poudarka daje muzej tudi praktičnim izkušnjam. V najobsežnejšem znanstvenem središču v Avstriji lahko obiskovalci sami izvajajo poskuse in se tako na zabaven način učijo o naravoslovnih zakonitostih. Otroci so si v njem malce oddahnili od gledanja razstav in sprostili odvečno energijo z interaktivnimi aktivnostmi, ki pojasnjujejo zakone fizike, kemije in biologije na preprost in zabaven način.

Na koncu nam je seveda zmanjkalo časa za vse podrobnosti, pa tudi za nakup spominkov ali igrač v muzejski trgovinici ob izhodu. Upamo, da še kdaj najdemo priložnost in si ogledamo muzej, ko bodo otroci malce starejši in bodo naravo še malce bolje razumeli. Z možem sva vesela, da imajo po tem obisku dober odnos do muzejev in da jim nisva priskutila takega načina dopustovanja. Prepletanje zabave in izobraževanja je zagotovo dober pristop.

Mogoče je prav to jesen čas tudi za vašo družino, da se podate v svet narave, znanosti in odkritij ter preživite nepozaben dan ne glede na vreme.

S polnimi želodci po muzeju Po izkušnjah že vemo, da ne smemo lačni na večurni ogled, zato smo se pred vstopom najedli. V bližini smo našli pekarno, ker pa središče Salzburga ni ravno poceni, priporočam, da si hrano kupite v kaki trgovini in pojeste kje ob reki. Muzej ima sicer kavarno in ponuja hrano, a izbira je omejena in cene ugledu mesta primerne. So pa odlično poskrbeli za poseben jedilni prostor, kjer lahko pojeste svojo malico ali si na avtomatu kupite kak prigrizek. Opozarjam le, da so muzejski varuhi zelo strogi, če opazijo koga, ki malica ob razstavnih prostorih.

Besedilo je bilo objavljeno v tiskani izdaji oglasne priloge Jesenske počitnice.