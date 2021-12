Prezimile bodo v ne prehladni in svetli kleti

Večina okrasnih rastlin, ki od pomladi do jeseni cvetijo in se bohotijo na naših balkonih, izvira iz toplih krajev, pa tudi naše domače sredozemske rastline imajo raje toplo, zato v našem podnebju zime na prostem ne preživijo. Enoletnice seveda brez vprašanja zavržemo in jih spomladi nadomestimo z novimi, dvoletnice ali trajnice pa spravimo v klet ali na stopnišče.



Pomembno je, da ima prostor okna, saj rastline potrebujejo dnevno svetlobo. Pomembna je tudi temperatura, ki ne sme biti prenizka pa tudi ne previsoka. Večina rastlin se bo v obdobju mirovanja dobro počutila pri temperaturi okoli deset stopinj Celzija.





Bolne ali poškodovane rastline zavržemo.

Namestimo jih tako, da nam ne bodo v napoto pri vsakodnevni uporabi prostorov. Poleg ustrezne svetlobe in temperature poskrbimo za primerno vlago. Vemo, da ob nizkih temperaturah potreba po vlagi pada, zato rastline na prezimovanju običajno zalivamo enkrat na mesec, pa še to preverimo, ali je zalivanje res potrebno, to je takrat, ko je zemlja res že suha. Preverimo tako, da s prstom pobrskamo po substratu. Med zalivanji pa rastline tu in tam pregledamo, najbolje, če se jim posvetimo kar vsak teden, dovolj bo le nekaj minut. Pregledamo jih, odstranimo morebitne na novo posušene ali bolne dele in prezračimo prostor.

Velja opozoriti, da jih nikar preveč ne tlačimo skupaj, saj bodo imele slabše razmere za preživetje in lahko vse propadejo. Zato je bolje katero pustiti zunaj, prepuščeno na milost in nemilost vremenu, tistim, za katere imamo prostor, pa zagotoviti res optimalne razmere. Najbrž je odveč pripomniti, da v notranje prostore prestavimo le zdrave in čvrste rastline, morebitne poškodovane ali obolele dele odstranimo. Med boleznimi so najpogostejše plesni, med škodljivci pa uši.

Čas je, da pospravimo balkonske okrasje. FOTO: Annanahabed/Getty Images

Če opazimo, da so škodljivci napadli rastline, jih obtrgamo ali po potrebi cele zavržemo. Ob taki negi bodo zagotovo zdrave in čvrste dočakale pomlad, ko jih bomo preselili na prosto. Med tistimi, ki jih pri nas najpogosteje prezimujemo v zaprtih prostorih, so pelargonije, fuksije, begonije, nageljni in dalije.