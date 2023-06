Preženimo jih iz stanovanja: kombinacija sladkorja in sode za mravlje usodna

Mravlje znotraj doma, žal, niso redkost. Aktivne postanejo, ko nastopijo toplejši dnevi, tedaj iščejo ostanke hrane, njihove čete pa največkrat zavzamejo površine v kuhinji. Zgodi se, da zaidejo v omare in se gostijo na odprtih živilih ter povzročajo nemalo slabe volje. Včasih v dom pridejo od zunaj, v tem primeru je treba poiskati njihovo pot, dobro zadelati špranje, skozi katere vstopajo, in počistiti vse površine, kjer so hodile. Zadrega je trdovratnejša, kadar so skrite kje v stenah. Tudi v tem primeru je treba najti njihovo bivališče in se zadeve lotiti pri korenini.

Ker v kuhinji in tudi drugod v domu uporaba kemičnih pesticidov ni najboljša ideja, predlagamo nekaj naravnih načinov, kako iz nje pregnati mravlje. Denimo z alkoholnim kisom, ki je učinkovit iz dveh razlogov: mravlje ne prenesejo njegove arome, hkrati kis zabriše sledi v obliki posebnega vonja, ki ga pustijo drobne žuželke in ki mu druge sledijo. Za preprečevanje nadaljnje invazije zmešajte enaka dela kisa in vode ter poškropite površine, kjer se zadržujejo neljubi gostje. To počnite redno, vse dokler opažate mravlje. Sčasoma jih boste pregnali, je pa res, da morate vajo ponavljati, kajti kis s površin hitro izhlapi.

Ne marajo mete

Ne marajo niti vonja pomaranč in limon, kislina iz teh sadežev izbriše sledi, ki jih za druge živalce pustijo tiste, ki so prve odkrile zaloge hrane. Iz sadežev iztisnite sok, vanj namočite kosem vate ali mehko krpico in obrišite površine, kjer se zadržujejo mravlje. S sokom lahko natrete okvirje oken in vrat, kjer prihajajo v dom. Pomaga, če na okenskih policah pustite nekaj olupkov teh sadežev, saj se jim mravlje raje izognejo.

Poprova meta se že od nekdaj uporablja kot učinkovit repelent. Njen vonj je za mravlje moteč in oslabi njihov voh, zaradi česar težje najdejo izvor hrane. Od osem do deset kapljic eteričnega olja mete dodajte decilitru in pol vode in z mešanico poškropite mesta, kjer mravlje prihajajo v dom oziroma kjer se zadržujejo. Deluje tudi sveža, posajena meta ali posušeni listi ter stebla te rastline, ki jih razporedite po domu.

Tudi cimet jih odganja. Eterično olje te začimbe nanesite na vato in z njo obrišite mesta, kjer mravlje prihajajo v dom. Cimet lahko posujete v omarice, tako ne bodo več zahajale vanje.

Sol in sladkor

Sol je še en dobrodošel pripomoček za obrambo pred mravljami. Doma je v vsaki kuhinji in je cenovno dostopna in hkrati široko uporabna začimba. Večjo količino soli raztopite v vodi in z mešanico napolnite plastenko z razpršilom ter poškropite površine, kjer so mravlje. Pazite, da ne boste škropili po lesu ali drugih občutljivih materialih, ki jih sol lahko poškoduje.

Zadnji način jih ne prežene, temveč jih pomori. Mešanica sode bikarbone in sladkorja v prahu jih pritegne, a jim škoduje. Z njo napolnite manjše posodice in jih postavite na mesta, kjer opažate neljube gostje. Te zavohajo sladkor in ga zaužijejo skupaj s sodo. Slednja je zanje usodna.