Prevleka za legendarno zofo iz recikliranega džinsa

Nova prevleka za zofo je posebna zato, ker je 40 odstotkov materiala zanjo iz recikliranega džinsa. Po besedah oblikovalcev to pomeni, da so v eni prevleki vsaj dvoje stare kavbojke. S tem bodo pomagali ohraniti več deset tisoč litrov vode in zmanjšali ogljični odtis proizvodnje džins, ki velja za eno izmed največjih onesnaževalk okolja.