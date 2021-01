Previdno z otroško sobo

Za nekaj časa se bo treba posloviti od nekaterih svojih reči in narediti prostor za otrokove. FOTO: Polina Tankilevitch/pexels

Že na začetku nosečnosti, ko se še lahko pripogibamo brez večjih težav, naredimo prostor za igrače, stole, gugalnice in podobno.

Sobo za novorojenčka opremimo tako, da mu bo všeč čez nekaj let. FOTO: Victoria Borodinova/pexels



V bližino previjalne mize postavimo koš za plenice in ga izpraznimo enkrat na dan.

Mnoge ženske proti koncu nosečnosti zgrabi tako imenovani sindrom gnezdenja, ko urejajo dom in ga pripravljajo na prihod novorojenčka. Sindrom je še bolj izrazit pri tistih, ki bodo mame postale prvič, saj morajo vso opremo za otroka kupiti oziroma si jo izposoditi, urediti pa je treba tudi sobo.Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z notranjim oblikovanjem, svarijo, da je bolje nekoliko počakati. »Večina ljudi se preveč osredotoči na načrtovanje otroške sobe, pri tem pa pozabijo, da je dojenček prvih nekaj mesecev niti ne bo potreboval, saj bo sprva najverjetneje spal v sobi s starši, pozneje pa bo trajalo še kar nekaj časa, da bo sploh opazil pohištvo in vse, kar ga obdaja,« pravi angleška strokovnjakinja za nepremičnine Sarah Beeny, ki bodočim staršem svetuje, naj raje naredijo tako imenovani petletni načrt.»Mnogi starši želijo sobo opremiti na način, ki se jim zdi primeren za novorojenčka, torej z veliko pastelnimi barvami, slikami risanih junakov in podobno, a ko bo otrok zrasel, se bo tako njemu kot staršem takšna oprema zdela preveč otroška in neprimerna, zato bo treba pleskati, menjavati tapete in preostalo opremo, kar bo povzročilo dodaten strošek in slabo voljo,« pravi Beenyjeva in bodočim staršem svetuje, naj, če že ne morejo počakati, izberejo čim bolj nevtralne barve, namesto otroških stenskih poslikav pa razobesijo slike ali fotografije, ki jih je veliko bolj preprosto zamenjati, ko bo za to prišel čas.Da bi si olajšali prve tedne po prihodu iz porodnišnice, je priporočljivo v bližino previjalne mizice ali vsaj v stanovanje namestiti večji koš, ki bo namenjen umazanim plenicam. Novorojenčki porabijo tudi do 12 plenic na dan, kar je veliko poti do smetnjaka pred hišo. Raje jih ves dan zbiramo v koš, ki je pri roki, tega pa zvečer, ko je otrok varno v posteljici, izpraznimo.Čeprav novorojenčki prvih nekaj tednov niso preveč mobilni in ne potrebujejo veliko stvari, bo stanovanje še prehitro polno igrač, blazin, raznih stolov, gugalnic in podobnih pripomočkov. Zanje je zato dobro narediti prostor, še preden se nosečnost toliko razvije, da se ne moremo več pripogniti. Mnogo bodočih staršev v ta namen denimo izprazni garažo ali nekaj svojih reči, ki jih bodo še potrebovali, spravi pri starših. Ko otrok igrače, ki so namenjene malčkom v prvih letih življenja, preraste, pa jih odpeljejo nazaj domov.Čim prej je dobro začeti razmišljati tudi o varnosti malčka, ko se bo ta začel plaziti in hoditi. Resda se to, ko ga sploh še ni na svetu, morda zdi prehitro, a ko bo otrok enkrat tu, bo časa zmanjkovalo tako rekoč za vse in zdelo se bo, da se je čez noč začel plaziti, stanovanje pa ni primerno zavarovano. Zato na višje police spravimo vse, kar bi lahko polomil in se pri tem poškodoval, zavarujemo ostre robove in vtičnice, zamašimo luknje, kamor bi lahko vtaknil prste in podobno. Na hodnik med spalnico in otroško sobo, najbolje ob robovih tal, je dobro namestiti trakove z led lučmi, a tiste, ki bodo oddajale čim bolj medlo svetlobo. Takšne luči so še posebno zaželene, če spalnico in otroško sobo ločijo stopnice.Tako se, ko bo treba otroka ponoči nahraniti ali previti, starši ne bodo spotikali. Luč s čim bolj medlo svetlobo je priporočljivo postaviti tudi v otroško sobo, ravno tako zaradi nočnega hranjenja, ki je v popolni temi zelo oteženo, močna luč pa lahko otroka povsem prebudi.